За неделю туляки привезли коронавирус с Кубы и из Сочи

Об этом на оперативном совещании в правительстве рассказал руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев.

За неделю в Туле и области зарегистрировано 4360 случаев ОРВИ, что на 25% выше эпидемического порога. Остановился рост заболеваемости внебольничной пневмонией – 395 случаев за неделю, отметил Ломовцев:

– Сохраняется рост заболеваемости коронавирусом – за прошедшую неделю выявлено 1082 случая, при этом снизился коэффициент распространения инфекции. В регионе сохраняется достаточно высокий охват тестирования – регион превысил показатель в миллион проведенных исследований.

Также министр отметил, что среди вернувшихся с российских курортов зафиксировано семь случаев заболевания – Сочи, Анапа и т. д. Еще один случай заражения был завезен из-за границы – это человек, вернувшийся с Кубы.