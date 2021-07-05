Министр здравоохранения Тульской области: «Количество госпитализаций на прошлой неделе незначительно увеличилось»

Фото: tularegion.ru.

В ходе оперативного совещания в региональном правительстве министр здравоохранения ТО доложил о ситуации в области. По словам Алексея Эрка, в настоящее время на лечении с коронавирусом находятся 1208 человек, из них 89 на ИВЛ. Количество госпитализаций на прошлой неделе увеличилось по сравнению с предыдущей на 10% и составило 715. Прирост занятости коечного фонда на данный момент составляет 12 в сутки.

«На прошедшей неделе доразвернуто 290 коек в областной клинической больнице № 2 и в санатории «Слободка». На сегодняшний день коечный фонд составляет 1740 коек, из них свободны 532 койки, или 31% от общего количества», — сообщил министр здравоохранения Тульской области.

Также Алексей Эрк рассказал, что продолжаются поставки медикаментов для нашего региона. Контракты на лекарства для амбулаторного лечения заключены на 36 млн рублей, поставки начаты. Докупки будут организованы после того, как в область поступят уже выделенные 26 млн рублей.

Отвечая на вопрос Алексея Дюмина, министр здравоохранения Тульской области подтвердил, что есть «определенные перебои» с лекарственными препаратами для биологической терапии, но работа в этом направлении ведется. Глава региона отметил, что сбои не должны быть системными, и напомнил о необходимости создания запаса.

«В регионе сформирован достаточный запас средств индивидуальной защиты, который в настоящее время постоянно пополняется. Плановая помощь сохранена в полном объеме, в том числе проведение диспансеризации и профилактических мероприятий. Благодаря вашей инициативе у нас задействован госпиталь Министерства обороны в Слободке, а также прибыл аэромобильный госпиталь — медики, которые сейчас работают в самом большом госпитале в Тульской области, в Щекино. Всё это позволяет не разворачивать дополнительные койки на мощностях учреждений здравоохранения. Также работающие медики позволяют не отвлекать на работу в ковидных госпиталях медработников, которые заняты оказанием плановой медицинской помощи», — заключил Алексей Эрк.