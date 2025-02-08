Выставка «Тула – Город-Герой»: Тульская область расширяет сотрудничество с Музеем Победы на Поклонной горе

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Вместе с генеральным директором Александром Школьником глава региона осмотрел экспозицию крупнейшего военно-исторического музея России. Он посетил Зал Славы, постоянную экспозицию «Подвиг Народа» и ознакомился с Всенародным историческим проектом «Лица Победы».

— Экспозиция музея с одной стороны очень реалистична, с другой — создана с применением современных технологий, что интересно молодежи. Мы очень часто вспоминаем о годах войны. Нет такой семьи в нашей стране, которой бы не коснулось это страшное событие. И здесь действительно глубоко проникаешься этим. Музей Победы — удивительное место. Мне кажется, каждый гражданин нашей страны должен обязательно здесь побывать, — сказал Дмитрий Миляев.

Дмитрий Миляев и Александр Школьник обсудили совместные патриотические проекты в год 80-летия Победы.

Глава региона вышел с инициативой проведения выставки «Тула — Город-Герой» Тульского музейного объединения в Музее Победы.

Она расскажет о героических днях обороны Тулы. Посетители смогут узнать, как рабочий город встал на борьбу с врагом и какой неоценимый вклад внесли его жители в Победу. Планируется, что выставка откроется в 2025 году в дни обороны Тулы.

Музей на Поклонной горе — инициатор Всероссийской историко-просветительской программы «Школьный Музей Победы». В Тульской области открыто 207 школьных музеев, многие из которых являются участниками этой программы. Так на встрече обсудили возможность участия школьников региона из этих образовательных учреждений в организации экскурсий по выставке об обороне Тулы.

С 2023 года в Тульской области реализуется «Проект Музея Победы для Тульской области», в рамках которого школьники и студенты посещают филиал Музея Победы «Музей Г. К. Жукова» в Калужской области. Там уже побывали порядка 3700 ребят, в том числе с использованием «Пушкинской карты».

Дмитрий Миляев предложил масштабировать проект и дать возможность бесплатно посещать главный музей на Поклонной горе участникам СВО и членам их семей из Тульской области.