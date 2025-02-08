  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. Выставка «Тула – Город-Герой»: Тульская область расширяет сотрудничество с Музеем Победы на Поклонной горе - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Выставка «Тула – Город-Герой»: Тульская область расширяет сотрудничество с Музеем Победы на Поклонной горе
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Выставка «Тула – Город-Герой»: Тульская область расширяет сотрудничество с Музеем Победы на Поклонной горе

7 февраля губернатор Дмитрий Миляев посетил Музей Победы на Поклонной горе.

Вместе с генеральным директором Александром Школьником глава региона осмотрел экспозицию крупнейшего военно-исторического музея России. Он посетил Зал Славы, постоянную экспозицию «Подвиг Народа» и ознакомился с Всенародным историческим проектом «Лица Победы».

— Экспозиция музея с одной стороны очень реалистична, с другой — создана с применением современных технологий, что интересно молодежи. Мы очень часто вспоминаем о годах войны. Нет такой семьи в нашей стране, которой бы не коснулось это страшное событие. И здесь действительно глубоко проникаешься этим. Музей Победы — удивительное место. Мне кажется, каждый гражданин нашей страны должен обязательно здесь побывать, — сказал Дмитрий Миляев.

0kvil7jgi5ck056zw4vvmi63wrh972tw.jpg

Дмитрий Миляев и Александр Школьник обсудили совместные патриотические проекты в год 80-летия Победы.

Глава региона вышел с инициативой проведения выставки «Тула — Город-Герой» Тульского музейного объединения в Музее Победы.

Она расскажет о героических днях обороны Тулы. Посетители смогут узнать, как рабочий город встал на борьбу с врагом и какой неоценимый вклад внесли его жители в Победу. Планируется, что выставка откроется в 2025 году в дни обороны Тулы.

Музей на Поклонной горе — инициатор Всероссийской историко-просветительской программы «Школьный Музей Победы». В Тульской области открыто 207 школьных музеев, многие из которых являются участниками этой программы. Так на встрече обсудили возможность участия школьников региона из этих образовательных учреждений в организации экскурсий по выставке об обороне Тулы.

7iqtynw268ki6eaad0hyqifchlnauw35.jpg

С 2023 года в Тульской области реализуется «Проект Музея Победы для Тульской области», в рамках которого школьники и студенты посещают филиал Музея Победы «Музей Г. К. Жукова» в Калужской области. Там уже побывали порядка 3700 ребят, в том числе с использованием «Пушкинской карты».

Дмитрий Миляев предложил масштабировать проект и дать возможность бесплатно посещать главный музей на Поклонной горе участникам СВО и членам их семей из Тульской области.

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 19:00 0
Другие статьи по темам
Событие
Музей Победы на Поклонной горесотрудничествовыставкаТула
Люди
Дмитрий МиляевАлександр Школьник
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле водитель такси решил, что можно и на красный
В Туле водитель такси решил, что можно и на красный
В Туле наградили работников МЧС
В Туле наградили работников МЧС
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.