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В Туле наградили работников МЧС
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле наградили работников МЧС

7 февраля в Главном управлении МЧС России по Тульской области подвели итоги работы территориальной подсистемы РСЧС Тульской области.

В совещании принял участие первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев. Он вручил региональные награды отличившимся тульским спасателям. От лица губернатора Дмитрия Миляева он поблагодарил их за службу.

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— Тульские спасатели всегда готовы самоотверженно и незамедлительно реагировать на любое происшествие. Не раз вы доказывали свой профессионализм как в Тульской области, так и в других регионах. Уверен, что вы продолжите оттачивать свои профессиональные навыки, повышать эффективность применения современного оборудования и технологий, будете и впредь предупреждать чрезвычайные ситуации и реагировать на них, — подчеркнул он.

Лучшим органом местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения среди городских округов  стало муниципальное образование город Новомосковск. 

Лучшим органом местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения среди муниципальных районов стало муниципальное образование Одоевский район.

Лучшей ЕДДС Тульской области в 2024 году определена единая дежурно-диспетчерская служба города Алексин.

Первые места в конкурсе за звание «Лучшее защитное сооружение гражданской обороны в 2024 году» заняли ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» и АО «Центральное конструкторское бюро аппаратостроения».

За активное участие в обеспечении безопасности граждан на водных объектах в 2024 году была награждена администрация муниципального образования Суворовский район, а за активное участие в развитии добровольной пожарной охраны - администрация муниципального образования город Ефремов.

Медалью МЧС России «За содружество во имя спасения» были награждены заместитель министра образования Тульской области Людмила Сорокина, директор ГОУ ДО Тульской области «Центр дополнительного образования детей» Юрий Грошев и заместитель директора ГОУ ДО Тульской области «Центр дополнительного образования детей» Юлия Мазникина.

Медалью МЧС России «За спасение на пожаре» награждена специалист отделения кадров отдела по работе с личным составом УМВД России по городу Тула Екатерина Кадильникова.

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