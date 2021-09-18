Афиша: cамые ожидаемые концерты второй половины сентября
Специально для вас Myslo выбрал самые яркие концерты второй половины сентября.
Приятная новость — билеты на большинство концертов из этого обзора можно приобрести в Myslo-кассе.
Иллюзионное шоу «Спящая красавица»
Когда: 19 сентября, воскресенье, 14.00, 18.00.
Где: Городской концертный зал.
Цена: от 700 руб.
19 сентября в Городском концертном зале пройдет грандиозное иллюзионное шоу «Спящая красавица» Виктора Шишко — финалиста юбилейного сезона шоу «Минута славы» на «Первом канале».
Когда: 22 сентября, среда, 20.00.
Где: Concert Hall.
Цена: 800 руб.
22 сентября в Concert Hall выступит солнечный певец из Техаса — Квентин Мур, завоевавший публику своей искренней манерой исполнения. Музыкант играет на множестве инструментов, предпочитает гитару и игру на барабанах, а также Квентин владеет несколькими техниками пения, он свободно меняет тембры и играет на вокальных нюансах.
Wildways
Когда: 25 сентября, суббота, 19.00.
Где: Backstage club.
Цена: 1100 руб.
25 сентября на сцене клуба Backstage состоится долгожданное возвращение группы Wildways с презентацией альбома Anna!
НОЧЬ ТАТТОО
Когда: 25 сентября, суббота, 20.00.
Где: Concert Hall.
Цена: 300 руб.
25 сентября «НОЧЬ ТАТТОО» ждёт тебя в самом большом клубном пространстве Тулы — Concert Hall. Долгожданное яркое событие для тульских любителей тату-культуры!
Юта
Когда: 25 сентября, суббота, 20.00.
Где: Harat's pub.
Цена: 1350 руб.
25 сентября на сцене Harat's pub с акустическим концертом выступит российская певица Юта. Само имя Юта обладает мощным символическим значением. По-японски «Юта» — это песня, мелодия, творение. Такие псевдонимы не выбирают случайно: у Юты, певицы и автора песен, есть нечто особенное, только ей присущее. Светлая русская музыка и голос - завораживающий, рождающий целую палитру эмоций.
Когда: 25 сентября, суббота, 20.30.
Где: М2.
Цена: от 600 руб.
25 сентября в тульском рок-клубе «М2» пройдет концерт группы «Революция».
Группа активно развивается, готовится к записи дебютного альбома. Незабываемый вокал, широкий диапазон голоса, и несравненная харизма Александра Кэпа, ну и, конечно же, одни из лучших музыкантов страны слились воедино в «Революция», создав мощнейший коктейль из современного звучания, сильнейшей энергетики и шквала незабываемых эмоций, которые не оставят никого равнодушным.
Когда: 26 сентября, воскресенье, 20.00.
Где: Backstage club.
Цена: 1000 руб.
26 сентября на сцене клуба Backstage выступит группа OTTO DIX. Флагманы российского дарквейва возвращаются в твой город с программой «Автократор»!
Последний шанс увидеть! Нет, тебе не вернут «твой дветыщеседьмой», потому что группа изменилась.
Теперь OTTO DIX - это мощь звукового экспрессионизма, приправленная пониженным гитарным строем. Время Маленького Принца прошло. Да здравствует Автократор!
Когда: 29 сентября, среда, 18.30.
Где: Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского.
Цена: от 1700 руб.
29 сентября в Тульской филармонии стартует 84-й концертный сезон. И начнется он с концерта Юрия Башмета и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия».