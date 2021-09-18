Афиша: cамые ожидаемые концерты второй половины сентября

Специально для вас Myslo выбрал самые яркие концерты второй половины сентября.

Приятная новость — билеты на большинство концертов из этого обзора можно приобрести в Myslo-кассе.

Когда: 19 сентября, воскресенье, 14.00, 18.00.

Где: Городской концертный зал.

Цена: от 700 руб.

19 сентября в Городском концертном зале пройдет грандиозное иллюзионное шоу «Спящая красавица» Виктора Шишко — финалиста юбилейного сезона шоу «Минута славы» на «Первом канале». QUENTIN MOORE (USA) & М.А.Р.С. (Проект Джазовая среда)

Когда: 22 сентября, среда, 20.00.

Где: Concert Hall.

Цена: 800 руб.

22 сентября в Concert Hall выступит солнечный певец из Техаса — Квентин Мур, завоевавший публику своей искренней манерой исполнения. Музыкант играет на множестве инструментов, предпочитает гитару и игру на барабанах, а также Квентин владеет несколькими техниками пения, он свободно меняет тембры и играет на вокальных нюансах. Wildways Когда: 25 сентября, суббота, 19.00. Где: Backstage club. Цена: 1100 руб. 25 сентября на сцене клуба Backstage состоится долгожданное возвращение группы Wildways с презентацией альбома Anna! НОЧЬ ТАТТОО

Когда: 25 сентября, суббота, 20.00.

Где: Concert Hall.

Цена: 300 руб.

25 сентября « НОЧЬ ТАТТОО » ждёт тебя в самом большом клубном пространстве Тулы — Concert Hall. Долгожданное яркое событие для тульских любителей тату-культуры! Юта

Когда: 25 сентября, суббота, 20.00.

Где: Harat's pub.

Цена: 1350 руб.

25 сентября на сцене Harat's pub с акустическим концертом выступит российская певица Юта. Само имя Юта обладает мощным символическим значением. По-японски «Юта» — это песня, мелодия, творение. Такие псевдонимы не выбирают случайно: у Юты, певицы и автора песен, есть нечто особенное, только ей присущее. Светлая русская музыка и голос - завораживающий, рождающий целую палитру эмоций. Революция

Когда: 25 сентября, суббота, 20.30.

Где: М2.

Цена: от 600 руб.

25 сентября в тульском рок-клубе «М2» пройдет концерт группы «Революция».



Группа активно развивается, готовится к записи дебютного альбома. Незабываемый вокал, широкий диапазон голоса, и несравненная харизма Александра Кэпа, ну и, конечно же, одни из лучших музыкантов страны слились воедино в «Революция», создав мощнейший коктейль из современного звучания, сильнейшей энергетики и шквала незабываемых эмоций, которые не оставят никого равнодушным.

Когда: 26 сентября, воскресенье, 20.00.

Где: Backstage club.

Цена: 1000 руб.

26 сентября на сцене клуба Backstage выступит группа OTTO DIX. Флагманы российского дарквейва возвращаются в твой город с программой «Автократор»! Последний шанс увидеть! Нет, тебе не вернут «твой дветыщеседьмой», потому что группа изменилась. Теперь OTTO DIX - это мощь звукового экспрессионизма, приправленная пониженным гитарным строем. Время Маленького Принца прошло. Да здравствует Автократор! Юрий Башмет и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»