Юрий Башмет и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»

Новый, 84-й концертный сезон Тульской филармонии начнётся концертом, который станет для слушателей долгожданной встречей с живой музыкой и замечательными артистами.

Осенью Тула вновь принимает у себя Международный музыкальный фестиваль духового искусства «BRASS DAYS» (художественный руководитель фестиваля - лауреат премии президента РФ для молодых деятелей культуры Владислав Лаврик). На открытии ХI Международного музыкального фестиваля медного духового искусства «BRASS DAYS» 29 сентября на сцене Концертного зала выступит Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» (художественный руководитель и главный дирижёр – народный артист СССР Юрий Башмет). Музыканты Юрий Башмет и Владислав Лаврик предстанут перед зрителями в двух творческих ипостасях – как дирижеры и как солисты.

В первом отделении концертной программы прозвучит Концерт для трубы с оркестром австрийского композитора И.Н. Гуммеля – ученика В.А. Моцарта, А. Сальери и Й. Гайдна, музыка которого отражает переход от классицизма к романтизму. Основу его наследия составляют оперы и фортепианная музыка, но при этом Концерт для трубы с оркестром ми мажор считается одним из лучших произведений для этого инструмента в концертном репертуаре трубачей. Гуммель завершил рукопись концерта 8 декабря 1803 года, и премьера в исполнении Антона Вейдингера состоялась для императорского двора в Вене в первый день Нового, 1804 года. Традиция встречать Новый год со звуками трубы в Вене сложилась во время правления Карла VI (1711 – 1740). При сегодняшней популярности концерта Гуммеля нам трудно поверить, что его работа пролежала в безвестности более 150 лет после его премьеры. Однако стройность музыкальной формы и привлекательность мелодических линий Концерта для трубы Гуммеля притягивает трубачей с тех пор, как Армандо Гиталла возродил его к жизни в 1959 году.

Симфония для оркестра с солирующим альтом французского композитора-романтика Г. Берлиоза «Гарольд в Италии» прозвучит во втором отделении концерта. Это сочинение написано по просьбе Н. Паганини в 1834 году и посвящено другу Берлиоза, Юберу Феррану. «Гарольд в Италии» включает в себя четыре части: «Гарольд в горах. Сцены меланхолии, счастья и радости», «Шествие паломников, поющих вечернюю молитву», «Серенада горца в Абруццо к своей возлюбленной», «Оргия разбойников. Воспоминания о предыдущих сценах» и по жанру занимает промежуточное место между симфонией и концертом. «Гарольд в Италии» считается одним из крупнейших сочинений для альта в мировой музыкальной литературе и входит в репертуар крупнейших исполнителей на этом инструменте. Берлиоз писал о создании симфонии: «Я задумал написать для оркестра ряд сцен, в которых альт соло звучал бы как более или менее активный персонаж, сохраняющий повсюду присущий ему характер; я хотел уподобить альт меланхолическому мечтателю в духе „Чайльд Гарольда“ Байрона…»

Исполнители:

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» (художественный руководитель и главный дирижёр – народный артист СССР Юрий Башмет).

Дирижер и солист - народный артист СССР Юрий Башмет (альт).

Дирижер и солист – Владислав Лаврик (труба).

Программа:

И. Гуммель. Концерт для трубы с оркестром

Г. Берлиоз. Симфония «Гарольд в Италии».