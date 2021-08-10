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Революция

Революция

25 сентября в тульском рок-клубе «М2» пройдет концерт группы «Революция». 

Первый концерт группы состоялся 15 июня 2017 года.
 
23 ноября 2017 года вышел дебютный сингл "Новое Кино", группа «Революция» заявила о себе. Этот трек уже успел затронуть души многих слушателей. В настоящее время в арсенале банды имеются как новые синглы, так и проверенные боевики и хиты («Поколение Fake», «Искажение», «Выбирай», «Мы»). Группа активно развивается, готовится к записи дебютного альбома. Незабываемый вокал, широкий диапазон голоса, и несравненная харизма Александра Кэпа, ну и, конечно же, одни из лучших музыкантов страны слились воедино в «Революция», создав мощнейший коктейль из современного звучания, сильнейшей энергетики и шквала незабываемых эмоций, которые не оставят никого равнодушным. 
 
В течении 2018 года, состав «Революция» был укреплен мощнейшими музыкантами из известных московских команд: Артур Беркут, Arida Vortex, Biorate, Imperial Age, «Харизма», «Колизей» и не только, что автоматически придает этой банде статус супер-группы. 
Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
25 сентября 2021, суббота
20:30
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Юрий Николаенко
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27 ноября, суббота 20:00
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 ₽  Билеты: 1500 ₽
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 ₽  Билеты: 1200 ₽
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 ₽  Билеты: 800 ₽
НОЧЬ ТАТТОО
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БЫДЛОЦЫКЛ
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