25 сентября в тульском рок-клубе «М2» пройдет концерт группы «Революция».

Первый концерт группы состоялся 15 июня 2017 года.

23 ноября 2017 года вышел дебютный сингл "Новое Кино", группа «Революция» заявила о себе. Этот трек уже успел затронуть души многих слушателей. В настоящее время в арсенале банды имеются как новые синглы, так и проверенные боевики и хиты («Поколение Fake», «Искажение», «Выбирай», «Мы»). Группа активно развивается, готовится к записи дебютного альбома. Незабываемый вокал, широкий диапазон голоса, и несравненная харизма Александра Кэпа, ну и, конечно же, одни из лучших музыкантов страны слились воедино в «Революция», создав мощнейший коктейль из современного звучания, сильнейшей энергетики и шквала незабываемых эмоций, которые не оставят никого равнодушным.

В течении 2018 года, состав «Революция» был укреплен мощнейшими музыкантами из известных московских команд: Артур Беркут, Arida Vortex, Biorate, Imperial Age, «Харизма», «Колизей» и не только, что автоматически придает этой банде статус супер-группы.