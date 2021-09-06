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QUENTIN MOORE (USA) & М.А.Р.С. (Проект Джазовая среда)

QUENTIN MOORE (USA) & М.А.Р.С. (Проект Джазовая среда)

22 сентября в Concert Hall выступит солнечный певец из Техаса Квентин Мур, завоевавший публику своей искренней манерой исполнения. Музыкант играет на множестве инструментов, предпочитает гитару и игру на барабанах, а также Квентин владеет несколькими техниками пения, он свободно меняет тембры и играет на вокальных нюансах. 

Музыка Квентина очень мелодична и включает в себя элементы соула, ритм-н-блюза и фанка. Наряду с авторскими песнями, в концертной программе музыканта важное место отдано мировым хитам.
 
Quentin Moore искренен и смел в своем творчестве – в этом секрет невероятного эффекта, который производит на публику каждое его появление на сцене. Его песни трогают буквально до глубины души, задевая самые потаенные уголки сердец многочисленных слушателей самых разных возрастов. Вот почему Квентин Мур пользуется таким успехом на родине и стал столь популярным в России!
 
Квентин Мур сыграет свой тульский концерт в сопровождении потрясающих  музыкантов из группы М.А.Р.С.
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
22 сентября 2021, среда
20:00
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Касса
Тараканы!
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7 ноября, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Хабиб и Ваня Дмитриенко
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4 октября, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-3200 ₽
НОЧЬ ТАТТОО
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25 сентября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 300 ₽
БЫДЛОЦЫКЛ
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2 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
QUENTIN MOORE (USA) & М.А.Р.С. (Проект Джазовая среда)
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22 сентября, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Изумрудный город
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23 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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