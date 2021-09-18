Статистика по коронавирусу за сутки: 107 заражений и 11 смертей

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По данным федерального оперативного штаба, на 18 сентября в Тульской области зафиксировано 107 новых случаев коронавируса. 102 пациента выздоровели, 11 – скончались.

За все время пандемии COVID-19 заболели 53254 жителя Тульской области. 45623 человека выздоровели, 2893 – умерли.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7254754 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 197 425 летальных исходов, выздоровели 6485264 человека.