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Статистика по коронавирусу за сутки: 107 заражений и 11 смертей
102 человека полностью победили болезнь.
По данным федерального оперативного штаба, на 18 сентября в Тульской области зафиксировано 107 новых случаев коронавируса. 102 пациента выздоровели, 11 – скончались.
За все время пандемии COVID-19 заболели 53254 жителя Тульской области. 45623 человека выздоровели, 2893 – умерли.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 7254754 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 197 425 летальных исходов, выздоровели 6485264 человека.
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