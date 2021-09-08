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НОЧЬ ТАТТОО

НОЧЬ ТАТТОО

25 сентября «НОЧЬ ТАТТОО» ждёт тебя в самом большом клубном пространстве Тулы — Concert Hall. Долгожданное яркое событие для тульских любителей тату-культуры!

Татуировки украшают твоё тело! Присоединяйся! Себя показать и на других посмотреть! Люди! Тату! Музыка! Здесь будут все!

Татуированная публика! Тату-салоны и тату-мастера! Татуированные музыканты! 

Крутейший концерт от групп «РАДИО ТОЧКА», «-1», SOLAR STORM, ОVERDOSES, «СМЕРЧ, БАНК» и др.

DJ-сеты от тату-мастеров и удивительные танцоры!

Знакомство с тату-мастерами, мастер-классы, мастерские, ART-FUSION, фото-зоны и не только... Тематичекие конкурсы для татуированных людей! ПРИЗЫ!

Регистрация на конкурсы татуировки с 19:00 до 21:00

ВХОД для Тату-мастеров - по пригласительным. 

Вход c флаерами, ТАТУ и по фан билетам в предпродаже - 300 руб. 

Без - 500 руб.
 
Бронь столов и информация:
+7 (910)940-68-96
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
25 сентября 2021, суббота
20:00
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Касса
Хабиб и Ваня Дмитриенко
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4 октября, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-3200 ₽
Ольга Невская. «Звёздная россыпь романса»
Купить билет
13 ноября, суббота 17:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 500-600 ₽
ЙОРШ
Купить билет
4 декабря, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Александр Малинин
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10 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-3200 ₽
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
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7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
АнимациЯ
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20 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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