25 сентября «НОЧЬ ТАТТОО» ждёт тебя в самом большом клубном пространстве Тулы — Concert Hall. Долгожданное яркое событие для тульских любителей тату-культуры!

Татуировки украшают твоё тело! Присоединяйся! Себя показать и на других посмотреть! Люди! Тату! Музыка! Здесь будут все!

Татуированная публика! Тату-салоны и тату-мастера! Татуированные музыканты!

Крутейший концерт от групп «РАДИО ТОЧКА», «-1», SOLAR STORM, ОVERDOSES, «СМЕРЧ, БАНК» и др.

DJ-сеты от тату-мастеров и удивительные танцоры!

Знакомство с тату-мастерами, мастер-классы, мастерские, ART-FUSION, фото-зоны и не только... Тематичекие конкурсы для татуированных людей! ПРИЗЫ!

Регистрация на конкурсы татуировки с 19:00 до 21:00

ВХОД для Тату-мастеров - по пригласительным.

Вход c флаерами, ТАТУ и по фан билетам в предпродаже - 300 руб.

Без - 500 руб.

Бронь столов и информация:

+7 (910)940-68-96