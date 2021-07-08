25 сентября на сцене Harat's pub с акустическим концертом выступит российская певица Юта. Само имя Юта обладает мощным символическим значением. По-японски «Юта» — это песня, мелодия, творение. Такие псевдонимы не выбирают случайно: у Юты, певицы и автора песен, есть нечто особенное, только ей присущее. Светлая русская музыка и голос - завораживающий, рождающий целую палитру эмоций.

Ее музыкальная карьера началась в 2000 году. Юта очень разносторонний артист, сочетающий в себе, казалось бы, несочетаемое: поп, рок, шансон, фольклор, романсы. С выходом каждого нового альбома, включая «В глубине твоего сердца» (2019), Юта расширяет свои границы, она сочиняет, не оглядываясь на моду и формат, пишет песни по велению сердца. Тексты песен Юты – это истории, знакомые каждому, сюжеты и образы, до боли знакомые людям всех возрастов. Это диалог со слушателем, искреннее общение, к которому так тянутся люди. Юта исповедальная, Юта плачущая, Юта смеющаяся — такой они запоминают певицу. Энергетика, льющаяся через край и предельная откровенность. И, конечно, только живой звук! Уже двадцать лет Юта открывает слушателю душу, и во всех уголках страны её ждут с нетерпением.

Альбомы Юты издавали большими тиражами главные рекорд-лейблы страны: Real Records, «Никитин», «Монолит» и др.



Дискография Юты – это одиннадцать номерных студийных альбомов и многочисленные сборники. Юта много работала в кино, театре и на телевидении: её музыка звучит более чем в сорока фильмах, сериалах («Солдаты») и спектаклях.

Хиты Юты в ротации на главных радиостанциях страны. Это хорошо известные слушателям всей страны песни «Хмель и солод», «Жили-были» и «Ждали», «Любимый мой» ( саундтрек к т/с «Пока станица спит», который принес Юте премию «Золотой граммофон»).

Юта и её коллектив, играющий исключительно вживую, активно гастролирует и легко покоряет разные аудитории – от уютных клубов до многотысячного «Нашествия».