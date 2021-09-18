новости
новости
Регистрация
На веневском предприятии произошёл пожар: загорелась шелуха от рапса
Кадр из видео vk.com/tulazest

На веневском предприятии произошёл пожар: загорелась шелуха от рапса

Возгорание оперативно ликвидировали, обошлось без пострадавших.

В Веневе, на одном из промышленных предприятий, произошло возгорание. Местные жители опубликовали видео с места событий в соцсетях и предположили, что горит завод по переработке нефтепродуктов.

В пресс-службе ГУ МЧС России сообщили, что возгорание произошло на ул. Кольцевой, где складируется рапс, из которого делается масло. В бункере, где проходит сушка, загорелась рапсовая шелуха и прогорела металлическая сетка. Никто не пострадал.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 12:41 +2
Другие статьи по темам
Событие
ГУ МЧС России по Тульской областипожарвозгораниепроисшествие
Место
Тульская областьВенев
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Афиша: cамые ожидаемые концерты второй половины сентября
Афиша: cамые ожидаемые концерты второй половины сентября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.