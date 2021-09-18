На веневском предприятии произошёл пожар: загорелась шелуха от рапса

Кадр из видео vk.com/tulazest

В Веневе, на одном из промышленных предприятий, произошло возгорание. Местные жители опубликовали видео с места событий в соцсетях и предположили, что горит завод по переработке нефтепродуктов.

В пресс-службе ГУ МЧС России сообщили, что возгорание произошло на ул. Кольцевой, где складируется рапс, из которого делается масло. В бункере, где проходит сушка, загорелась рапсовая шелуха и прогорела металлическая сетка. Никто не пострадал.