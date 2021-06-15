На фестиваль «Дикая мята» не пустят без отрицательного ПЦР-теста на ковид

Об этом стало известно во время заседания оперштаба региона.

В предстоящие выходные в Бунырево Алексинского района состоится музыкальный фестиваль «Дикая мята». Как сообщила Лариса Соломатина, председатель регионального комитета по развитию туризма, в этом году установлены ограничения по количеству посетителей — их будет не более 12 500 человек.

Также она заявила, что билеты будут обмениваться на электронные браслеты только по предъявлению отрицательного ПЦР-теста на ковид. Его нужно сдать за сутки до приезда на фестиваль.

Вакцинированным посетителям нужно будет показать сертификат о прививке.

Более подробную информацию по подготовке фестиваля «Дикая мята» читайте в ближайшее время на Myslo.