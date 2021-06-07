новости
новости
Регистрация
Вакцинированные от ковида получат скидки на фестивалях «Дикая Мята» и «Толстой»

Вакцинированные от ковида получат скидки на фестивалях «Дикая Мята» и «Толстой»

К проекту «Без дистанции» присоединились организаторы крупных фестивалей.

В коронавирусных госпиталях Тульской области сегодня находятся на лечении 404 пациента, из них в тяжелом состоянии 226 человек и 52 — в реанимации. Об этом рассказал на оперативном совещании правительства Тульской области заместитель председателя правительства Дмитрий Марков.

Он уточнил, что на данный момент в регионе прошли вакцинацию 227 тысяч человек, что составляет 27% от необходимого количества вакцинированных. По этому показателю регион занимает 5-е место в ЦФО.

Активное участие в вакцинации принимают предприятия. На данный момент вакцинировано порядка 13 тысяч человек. Среди лидеров — «Вартон» и «Ресурс» — 75% сотрудников, «Тулачермет» — 52%, «Ванадий Тула» — 51%.

Губернатор Алексей Дюмин раскритиковал работу глав районов по популяризации вакцинации и призвал их усилить ее. Одним из отстающих в этом плане глава региона назвал Узловский район. Он поручил Николаю Терехову, руководителю администрации муниципалитета, усилить разъяснительную работу.

- Вакцинация добровольная, но я уверен, что до большей части тех, кто еще не вакцинировался, не в полном объеме донесена информация о важности этой процедуры. Наш регион возрастной, достаточно распространены заболевания сердечно-сосудистой системы и онкология, поэтому в осенне-зимний период необходимо войти подготовленными. Важно подключить к этой работе министерство культуры и учреждения молодежной политики, — заявил губернатор Алексей Дюмин.

Дмитрий Марков рассказал, что к проекту «Без дистанции» присоединились организаторы крупных фестивалей — «Дикая Мята» и «Толстой».

Они предоставят скидки тем гостям, которые имеют сертификат о вакцинации от ковида.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:00 −8
Другие статьи по темам
Событие
Дикая Мята 2021фестиваль Толстой
Люди
Дмитрий Марков
Место
ТулаТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Фан-зону для просмотра матчей Евро-2020 установят на Казанской набережной
Фан-зону для просмотра матчей Евро-2020 установят на Казанской набережной
Вынесен приговор туляку, который убил знакомого за пару часов до Нового года
Вынесен приговор туляку, который убил знакомого за пару часов до Нового года
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.