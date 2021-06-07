Вакцинированные от ковида получат скидки на фестивалях «Дикая Мята» и «Толстой»

В коронавирусных госпиталях Тульской области сегодня находятся на лечении 404 пациента, из них в тяжелом состоянии 226 человек и 52 — в реанимации. Об этом рассказал на оперативном совещании правительства Тульской области заместитель председателя правительства Дмитрий Марков.

Он уточнил, что на данный момент в регионе прошли вакцинацию 227 тысяч человек, что составляет 27% от необходимого количества вакцинированных. По этому показателю регион занимает 5-е место в ЦФО.

Активное участие в вакцинации принимают предприятия. На данный момент вакцинировано порядка 13 тысяч человек. Среди лидеров — «Вартон» и «Ресурс» — 75% сотрудников, «Тулачермет» — 52%, «Ванадий Тула» — 51%.

Губернатор Алексей Дюмин раскритиковал работу глав районов по популяризации вакцинации и призвал их усилить ее. Одним из отстающих в этом плане глава региона назвал Узловский район. Он поручил Николаю Терехову, руководителю администрации муниципалитета, усилить разъяснительную работу.

- Вакцинация добровольная, но я уверен, что до большей части тех, кто еще не вакцинировался, не в полном объеме донесена информация о важности этой процедуры. Наш регион возрастной, достаточно распространены заболевания сердечно-сосудистой системы и онкология, поэтому в осенне-зимний период необходимо войти подготовленными. Важно подключить к этой работе министерство культуры и учреждения молодежной политики, — заявил губернатор Алексей Дюмин.

Дмитрий Марков рассказал, что к проекту «Без дистанции» присоединились организаторы крупных фестивалей — «Дикая Мята» и «Толстой».

Они предоставят скидки тем гостям, которые имеют сертификат о вакцинации от ковида.