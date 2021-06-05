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Крапивные бои на XVIII Фестивале Крапивы: фоторепортаж

Крапивные бои на XVIII Фестивале Крапивы: фоторепортаж

Также до самого вечера на главной сцене фестиваля выступают джазовые и этнографические коллективы из Москвы и Тулы.

5 июня в селе Крапивна проходит XVIII Фестиваль Крапивы. Он входит в программу основных мероприятий празднования 100-летия музея-усадьбы Л.Н. Толстого.

В течение всего дня на главной сцене фестиваля выступают джазовые и этнографические коллективы из Москвы и Тулы. Среди них - Acoustic boy (Тула), «Васильков & Коты» (Тула), Квартет Дмитрия Купцова (Москва), группы «Погнали» (Москва), «Лимонад Band» (Тула). Хедлайнер фестиваля - группа «Secret Atelier» из Москвы.

На торговой площади и улице, ведущей от въездной зоны к центру Крапивны, разместилась ярмарка мастеров из разных регионов России.

Центральным мероприятием фестиваля стал конечно же бой крапивой. Крапивные бои — уникальный вид спорта, поучаствовать в соревнованиях по которому можно только на фестивале Крапивы.

Это состязание не только зрелищное, но и несет пользу для организма участников.
По легенде, чтобы на целый год получить здоровье, благосостояние, любовь и удачу, чтобы зарядиться силой земли и осознать себя частью времени, природы, жизни, нужно оставить на один день все дела, приехать в Крапивну и обжечься здесь крапивой!

Медики же объясняют этот оздоровительный эффект тем, что в тот момент обжига крапивой кровь моментально приливает к верхним слоям дермы, усиливая работу многочисленных капилляров и активно стимулируя кровообращение. 

Фестиваль завершится праздничным фейерверком. Полную афишу смотрите здесь.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Богдан Сусакин
сегодня, в 19:08 +5
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КрапивнаТульская область
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