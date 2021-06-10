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Владимир и Екатерина Толстые погасили почтовые марки в честь 100-летия музея «Ясная Поляна»

Владимир и Екатерина Толстые погасили почтовые марки в честь 100-летия музея «Ясная Поляна»

Мероприятие прошло в филиале музея Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» на ул. Металлистов.

Сегодня, 10 июня, Владимир и Екатерина Толстые приняли участие в гашении марки, посвященной 100-летию музея-усадьбы «Ясная Поляна». 
 
На почтовой марке изображен дом Л. Н. Толстого, на полях почтового блока — Софья Андреевна и Лев Николаевич Толстые, башни въезда.
 
Дополнительно к выпуску почтового блока будут изданы конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга и Ясной Поляны Тульской области.
 
Художник — А. Карташов, дизайнер — Е. Хрипунова. Оформление — М. Бодрова. Номинал марки — 100 рублей.
Сюжет: 100-летие Ясной Поляны
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