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В Парке Памяти и Славы в Новомосковске открылась выставка боевых вертолетов

В Парке Памяти и Славы в Новомосковске открылась выставка боевых вертолетов

Реставрацией техники занимались заключенные исправительных колоний.

В Парке Памяти и Славы состоялось открытие экспозиции музея боевой техники под открытым небом. Вертолеты Ми-24 и МИ-8 отслужили свой боевой век, и теперь «грозные машины» стали частью экспозиции.

Реставрацией техники занимались заключенные исправительных колоний № 5 и 7, трудоустроенные в авторемонтных мастерских и имеющие опыт в слесарных, малярных и ремонтно-кузовных работах. В пятой восстанавливали Ми-24, в седьмой – Ми-8.

Корпус вертолета МИ-8 в разобранном виде поступил летом прошлого года. Осужденные восстановили внешний вид списанных вертолетов, провели кузовные и лакокрасочные работы. 

 

Галерея
В Парке Памяти и Славы в Новомосковске открылась выставка боевых вертолетов, Фото: 1
В Парке Памяти и Славы в Новомосковске открылась выставка боевых вертолетов, Фото: 2
В Парке Памяти и Славы в Новомосковске открылась выставка боевых вертолетов, Фото: 3
В Парке Памяти и Славы в Новомосковске открылась выставка боевых вертолетов, Фото: 4
В Парке Памяти и Славы в Новомосковске открылась выставка боевых вертолетов, Фото: 5
В Парке Памяти и Славы в Новомосковске открылась выставка боевых вертолетов, Фото: 6
В Парке Памяти и Славы в Новомосковске открылась выставка боевых вертолетов, Фото: 7
В Парке Памяти и Славы в Новомосковске открылась выставка боевых вертолетов, Фото: 8
В Парке Памяти и Славы в Новомосковске открылась выставка боевых вертолетов, Фото: 9
В Парке Памяти и Славы в Новомосковске открылась выставка боевых вертолетов, Фото: 10
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:35 +4
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