В Парке Памяти и Славы в Новомосковске открылась выставка боевых вертолетов

В Парке Памяти и Славы состоялось открытие экспозиции музея боевой техники под открытым небом. Вертолеты Ми-24 и МИ-8 отслужили свой боевой век, и теперь «грозные машины» стали частью экспозиции.

Реставрацией техники занимались заключенные исправительных колоний № 5 и 7, трудоустроенные в авторемонтных мастерских и имеющие опыт в слесарных, малярных и ремонтно-кузовных работах. В пятой восстанавливали Ми-24, в седьмой – Ми-8.

Корпус вертолета МИ-8 в разобранном виде поступил летом прошлого года. Осужденные восстановили внешний вид списанных вертолетов, провели кузовные и лакокрасочные работы.