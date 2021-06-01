Полная афиша: 5 июня в Тульской области пройдет фестиваль Крапивы
Публикуем афишу праздника.
В первую субботу лета в селе Крапивна Щекинского района состоится XVIII фестиваль Крапивы.
Музыкальная сцена
Начало программы в 12.00
12.00 — Губернаторский духовой оркестр
13.00 — «Лимонад Band» (Тула)
14.30 — Группа «Васильков@Коты» (Тула)
16.00 — Квартет Дмитрия Купцова (Москва)
17.30 — Группа «Погнали» (Москва)
19.00 — «ДарХор» (Тула)
21.00 — Светлана Жаворонкова и группа Secret Atelier (Москва)
22.00 — Фейерверк
Площадка «Туристический информационный центр»
12.00 — 19.00 Встреча гостей. Музыкальные коллективы Щекинского района и ансамбль «Озорные переборы» (Тула)
Туристический информационный центр
10.00 – 20.00 Выставка работ участников Всероссийского конкурса «Крапивная история»
Площадка «Музейная открытка «Привет из Крапивны»
12.30 – 15.30 Квест «Крапивный город» (старт от Туристического информационного центра)
12.30 – 19.00
- Крапивные бои, тир
- Мастер-класс по кузнечному ремеслу
- «Крапивенское подворье» от местных жителей
Крапивные бои — уникальный вид спорта, поучаствовать в соревнованиях по которому можно только на фестивале Крапивы.
Любой желающий может принять участие в трех различных состязаниях. Попробовать свои силы можно как в парном бою, так и в командном соревновании.
Крапивенский музей, филиал музея-усадьбы
- Экскурсии по экспозициям по истории Крапивны и этнографии
- Выставка работ участников Всероссийского конкурса «Крапивная история»
- Экскурсии по историческому центру Крапивны
Крапивные мастер-классы с 11.30 до 18.30.
- «Крапивная нить» — изготовление обереговой нити из крапивы
- Мастер-класс по изготовлению экологического панно «Крапивный ковер»
- Мастер-класс по изготовлению крапивных обереговых кукол
- Мастер-класс по плетению на коклюшках «Крапивное кружево». Мастер Евгения Рогозина (Северодвинск)
- Мастер-класс по работе на ткацком стане
Музей русского искусства в Крапивне с 10.00 до 18.00
Экспозиция художественных произведений русского искусства из фондов Тульского областного художественного музея
Музейная улица
12.00 – 22.00
- Уличная выставка «Крапивна — город художников»
- Уличная выставка «Дом с колоннами — большая история»
12.00 — 18.00
- Мастер-класс «Крапивный натюрморт»
- Мастер-классы по лепке из глины
- Мастер-класс по росписи гуашью керамических форм
- Мастер-класс по гончарному мастерству
Историческая образовательная площадка
- Игровая программа «Так бывало в старину» (парк — интерактив на свежем воздухе)
- Библиотечные записки «О своем селе красивыми словами»
- Конкурсно-познавательная программа «Волшебные места, где я живу душой»
- Мастер-класс «Брошь из природных материалов»
- Мастер-класс «Листок крапивы»
Площадка «Казачьи игры» (въездная зона)
12.00 — 17.00
12.00 – 20.00
Еда с крапивой (и не только) — фуд-корт — Центральная площадь с 12.00 до 22.00