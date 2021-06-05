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Катание на катерах и каноэ: в Туле на реке Воронка торжественно открыли сезон навигации
Фото Зинаиды Набиевой.

Катание на катерах и каноэ: в Туле на реке Воронка торжественно открыли сезон навигации

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Сегодня, 5 июня, в Туле торжественно открыли сезон навигации для маломерных судов. На пляже водохранилища реки Воронка собрались все, кто неравнодушен к воде. А таких было очень много!

В празднике приняли участие сотрудники ГИМС, специалисты Тульского спасательного центра и Центра гражданской защиты и спасательных работ города, представители областной организации ВОСВОД и федерации гребли на байдарках и каноэ, члены общественных организаций «Подводный клуб „Нептун“» и «Тульское морское собрание».

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Тульской области Дмитрий Мудров рассказал Myslo:

Дмитрий Мудров

- Сотрудники ГИМС из года в год проводят такое мероприятие, чтобы привлечь молодежь и рассказать о безопасности на воде. Купальный сезон в регионе уже открыт, на сегодняшний день в Тульской области работают 48 пляжей, в Туле их 8.

Хочу обратиться к родителям – следите за своими детьми, это самое главное. Все несчастные случаи происходят из-за того, что малыши находятся без присмотра. 

 

Туляки пришли на праздник семьями, большими компаниями. Скучать было некогда. На пляже работали интерактивные площадки, где дети и взрослые могли посоревноваться со спасателями в перетягивании каната, собрать тревожный чемоданчик на время, а еще спасти утопающего. 

Всех желающих катали на катерах, мотолодках и каноэ. Дети были просто в восторге от такого приключения.

Тех, кто проголодался, угощали ухой, гречневой кашей с тушенкой и чаем, приготовленными на полевой кухне. 

Смотрите большой фоторепортаж с праздника и ищите себя на фото!

Галерея
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Открытие навигации на реке Воронка, Фото: 41
Открытие навигации на реке Воронка, Фото: 42
Открытие навигации на реке Воронка, Фото: 43
Открытие навигации на реке Воронка, Фото: 44
Открытие навигации на реке Воронка, Фото: 45
Открытие навигации на реке Воронка, Фото: 46
Открытие навигации на реке Воронка, Фото: 47
Открытие навигации на реке Воронка, Фото: 48
Открытие навигации на реке Воронка, Фото: 49
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Открытие навигации на реке Воронка, Фото: 51
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Открытие навигации на реке Воронка, Фото: 54
Открытие навигации на реке Воронка, Фото: 55
Открытие навигации на реке Воронка, Фото: 56
Открытие навигации на реке Воронка, Фото: 57
Открытие навигации на реке Воронка, Фото: 58
Открытие навигации на реке Воронка, Фото: 59
Открытие навигации на реке Воронка, Фото: 60
Открытие навигации на реке Воронка, Фото: 61
Открытие навигации на реке Воронка, Фото: 62
Открытие навигации на реке Воронка, Фото: 63
Открытие навигации на реке Воронка, Фото: 64
Открытие навигации на реке Воронка, Фото: 65
Открытие навигации на реке Воронка, Фото: 66
Открытие навигации на реке Воронка, Фото: 67
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Открытие навигации на реке Воронка, Фото: 69
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Открытие навигации на реке Воронка, Фото: 79
Открытие навигации на реке Воронка, Фото: 80
Открытие навигации на реке Воронка, Фото: 81
Открытие навигации на реке Воронка, Фото: 82
Открытие навигации на реке Воронка, Фото: 83
Открытие навигации на реке Воронка, Фото: 84
Открытие навигации на реке Воронка, Фото: 85
Открытие навигации на реке Воронка, Фото: 86
Открытие навигации на реке Воронка, Фото: 87
Открытие навигации на реке Воронка, Фото: 88
Открытие навигации на реке Воронка, Фото: 89
Открытие навигации на реке Воронка, Фото: 90
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:50 +3
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