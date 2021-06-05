Катание на катерах и каноэ: в Туле на реке Воронка торжественно открыли сезон навигации

Фото Зинаиды Набиевой.

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Сегодня, 5 июня, в Туле торжественно открыли сезон навигации для маломерных судов. На пляже водохранилища реки Воронка собрались все, кто неравнодушен к воде. А таких было очень много!

В празднике приняли участие сотрудники ГИМС, специалисты Тульского спасательного центра и Центра гражданской защиты и спасательных работ города, представители областной организации ВОСВОД и федерации гребли на байдарках и каноэ, члены общественных организаций «Подводный клуб „Нептун“» и «Тульское морское собрание».

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Тульской области Дмитрий Мудров рассказал Myslo:

Дмитрий Мудров - Сотрудники ГИМС из года в год проводят такое мероприятие, чтобы привлечь молодежь и рассказать о безопасности на воде. Купальный сезон в регионе уже открыт, на сегодняшний день в Тульской области работают 48 пляжей, в Туле их 8. Хочу обратиться к родителям – следите за своими детьми, это самое главное. Все несчастные случаи происходят из-за того, что малыши находятся без присмотра.

Туляки пришли на праздник семьями, большими компаниями. Скучать было некогда. На пляже работали интерактивные площадки, где дети и взрослые могли посоревноваться со спасателями в перетягивании каната, собрать тревожный чемоданчик на время, а еще спасти утопающего.

Всех желающих катали на катерах, мотолодках и каноэ. Дети были просто в восторге от такого приключения.

Тех, кто проголодался, угощали ухой, гречневой кашей с тушенкой и чаем, приготовленными на полевой кухне.

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