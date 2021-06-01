100-летие музея-усадьбы «Ясная Поляна»: в Туле пройдут фестивали, выставки и концерты

100-летие «ясной Поляны»

В программе празднования: фестивали, выставки, концерты, мастер-классы. Также к 100-летию «Ясной Поляны» будут выпущены тематические издания, проведены ремонтно-реставрационные работы и благоустройство.

10 июня откроется выставка «Первый век музейной эры», состоятся церемония гашения памятной марки и концерт народного артиста России Олега Погудина.

Полная программа празднования

фестиваль крапивы

Ярким событием празднования станет XVIII Фестиваль Крапивы, который пройдет 5 июня. В этом году он состоится в новом расширенном формате.

Программа Крапивенского фестиваля

Осенью в региональном библиотечно-информационном комплексе пройдет Public talk «Герои нашего времени» по результатам премии «Ясная Поляна – 2021». В мае начал свою работу областной фестиваль чтецов «Ясное слово».

В сентябре будет реализован тематический кинопроект «КинематоГРАФ», который охватит показами фильмов по произведениям писателя весь регион.

В план мероприятий вошел ряд выставочных проектов как в музеях, так и на площадках библиотек, культурно-досуговых учреждений. В сентябре в объединении центров развития культуры запланирована выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Когда в мире есть Толстой». В августе-сентябре в областной библиотеке состоится книжная выставка Genius loci.

фестиваль «толстой»

Ключевое событие 100-летия «Ясной Поляны» — театральный фестиваль под открытым небом «Толстой».

В этом году фестиваль впервые проходит под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО. В программе фестиваля, который состоится в год столетия музея «Ясная Поляна», — работы разных форматов: от традиционной драмы до хореографии и постановок сайт-специфик.

Спектакли будут показаны в пространстве усадьбы Льва Толстого под открытым небом: на главной сцене, малой сцене, расположенной неподалеку от дома Толстого; сцене в Яблоневом саду и площадке на холме.

В фестивале примут участие театры из десяти регионов России, будет показано более 20 постановок. Впервые фестивальные события не ограничатся Тульской областью, а пройдут также в Перми, Уфе, Хабаровске.

В числе специальных проектов 2021 года — работы лидеров современного театра Дмитрия Волкострелова, Виктора Рыжакова, Елены Ненашевой, а также известных драматургов Ярославы Пулинович и Светланы Баженовой.

Полная программа фестиваля «Толстой»

Продажа билетов начнется с 1 июня. Фестиваль также присоединится к акции «Без дистанции». Организаторы предусмотрели специальную квоту для людей, прошедших вакцинацию.

Все дни фестиваля для зрителей будет работать фуд-корт: свои представительства в «Ясной Поляне» откроют тульские кафе и рестораны.

В течение фестиваля время работы коммерческого транспорта будет увеличено, поэтому зрители самых поздних спектаклей смогут доехать до Тулы. Муниципальный транспорт будет курсировать согласно расписанию. До остановки общественного транспорта посетители фестиваля смогут добраться на шаттлах, которые будут отправляться от въезда в музей.

Фестиваль будет проведен в полном соответствии с требованиями Роспотребнадзора.