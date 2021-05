Трио мира и любви: «Дикая Мята» объявила в лайн-апе Ивана Дорна, Green Grey и «Мимо Вселенной»

Фото из архива Myslo.

Крупнейший независимый фестиваль «Дикая Мята» расширяет горизонты – к музыкальному калейдоскопу фестиваля присоединились Иван Дорн, «Мимо Вселенной» и Green Grey!

Иван Дорн — артист, который вызвал фурор среди гостей фестиваля программой Jazz Funky Dorn в 2017-м. Спустя четыре года он триумфально возвращается на фестиваль, чтобы вновь всех удивить. «Мимо Вселенной» — сайд-проект Жени Мильковского, солиста и лидера группы «Нервы». Песня проекта «Подоконник» уже обрела статус гимна, а альбом «Три сотни дней» послушали почти три миллиона человек.

Green Grey — крутой замес рока, рэпа, фанка и электроники. Группа не выступала в России с 2011 года — только у зрителей «Мяты» будет редкая возможность услышать легендарный украинский коллектив.

Но и это не всё! На «Дикой Мяте» выступит Дима Бамберг — музыкант и художник из Берлина, который начинал свой путь на рэп-сцене в 2000-х. Сейчас он выступает с мощным рок-бэндом и готов взорвать своей бешеной энергией сцену WBC на фестивале.

Три дня «Дикой Мяты» — три дня музыки, любви и свободы!

Также на фестивале выступят группа «КИНО», Alice Merton, Mgzavrebi, The Hatters, Гарик Сукачёв, «АукцЫон», Ren, Tequilajazzz, Алёна Швец, Tesla Boy, «АИГЕЛ», La Chica, ZOLOTO, «Аффинаж», «кис-кис», Wildways, «Папин Олимпос», The Big Push, «Дайте танк (!)», Drummatix, N.O.H.A., Alai Oli, «Казускома», Mongooz and the Magnet, «Космонавтов нет», Nizkiz, KO KO MO, Билли Новик, Нуки, Zero People, «Сансара» и другие артисты. Полный лайнап по ссылке:

«Дикая Мята» — это комфортный и безопасный фестиваль для гостей всех возрастов. Каждый, кто приезжает на «Мяту», может быть уверен в том, что всё на мероприятии сделано с любовью к посетителям: от питьевых фонтанчиков до бесплатных душевых, от комфортных кемпингов с освещенными улицами до трансферов из гостиниц.

Фестиваль состоится 18-20 июня в Тульской области и будет проведен в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Все купленные ранее билеты действительны на 18-20 июня 2021 года.

Приобрести билет можно здесь: mintmusic.ru

Где жить

Как добраться

Специально для читателей Myslo до 23.00 22 мая 2021 года работает промокод СЛОБОДА на категорию «Абонемент взрослый». Размер скидки – 300 руб.

Не забудьте вписать промокод!