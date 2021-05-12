Дело о мене Центрального стадиона Тулы: кто подсказал идею сделки?

В Советском районном суде состоялось очередное заседание по уголовному делу о мене Центрального стадиона «Арсенал» на трамвайное депо на улице Оборонной.

Напомним, обвинение предъявлено заместителю председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации Тулы Татьяне Силаевой. По мнению следствия, она в конце 2014 – начале 2015 года превысила должностные полномочия, согласовав такую сделку. Из-за этого «Тулгорэлектротранс» лишился имущества и понес ущерб в 61,3 млн рублей.

В качестве свидетеля выступил Сергей Китанин, сейчас он является директором ООО «Сфера» (компания занимается производством изделий из асфальта или аналогичных материалов).

Так совпало, что компания с точно таким же названием (только специализирующаяся на строительстве и входящая в структуру «Газпрома») в 2014 году владела стадионом «Арсенал» и в декабре 2014 года продала его примерно за 200 млн рублей жене Сергея Китанина – Ирине Злобиной, заместителю директора по юридическим вопросам «Тулгорэлектротранса».

Но инициатором столь крупного приобретения была не сама супруга Китанина. Об этом он рассказал на судебном заседании:

– Мой бизнес-партнер Игорь Гусев (на тот момент руководитель МКП «Спецавтохозяйство». – Прим. ред.) в 2014 году предложил приобрести большую часть стадиона «Арсенал» для дальнейшей передачи его городу. Мы выкупили его. Она договорилась со своей организацией о займе и купила стадион. В дальнейшем моей жене было предложено обменять стадион и находившийся в ее собственности земельный участок на ул. Железнодорожной на территорию бывшего трамвайного депо, где располагался автобусный парк «Тулгорэлектротранса». Мы совершили сделку мены и заключили договор аренды на льготных условиях, чтобы дать транспортному предприятию время на переезд. Освободить территорию транспортники должны были в течение года.

Сергей Китанин добавил, что инициатором заключения договора аренды выступило пассажирское предприятие:

– После заключения договора мены ему нужно было время на переезд, и мы предоставили ему такую возможность. А спустя год инициатором аренды вновь стал «Тулгорэлектротранс»: мы к тому моменту уже писали на имя руководителя письма с просьбой освободить территорию, но предприятие не освобождало ее, потому что якобы ему некуда было переезжать.

Вложили миллионы в покупку стадиона и безвозмездно передали 5,5 га земли городу, а после этого имели 99 тыс. рублей в месяц с аренды – это несерьезно, потому что мы платили больше налогов на имущество, чем получали за аренду.

Поэтому в итоге мы сделали коммерческую оценку и увеличили аренду до рыночной, но опять же договор заключили на короткий срок, потому что нам нужна была данная территория. А предприятие тянуло время и не съезжало. Да оно до сих пор до конца так и не съехало – там по-прежнему находится тяговая подстанция уже без договора аренды.

Куда должен было переехать «Тулгорэлектротранс», свидетель не знает, но предполагает, что, возможно, на земельный участок на ул. Железнодорожной.

– Это большой земельный участок в 5,5 га с подведенными к нему электричеством, водой и канализацией. Я думаю, что на этом участке мог бы расположиться автобусный парк, – там территория в два раза больше, чем на ул. Оборонной, – пояснил Китанин.

Вопрос о том, откуда у Гусева появилась идея покупки стадиона, в ходе судебного заседания задали адвокаты обвиняемой.

– Как Гусев объяснил, зачем вам приобретать стадион, а затем путем такой сложной комбинации отдавать его городу?

– Я не знаю, наверное, кто-то вложил ему это в голову. Не могу сказать, кто, спросите у Гусева. Городу, наверное, нужен был стадион, чтобы играть в футбол и смотреть спортивные мероприятия. А для чего эта идея пришла Гусеву, не знаю, кто-то подсказал ему эту идею.

– Кто?

– У него спросите. Он мне предложил, я не отказался. Не подарил городу, почти безвозмездно отдал, но не только почти.

– А от момента озвучивания идеи и до момента передачи городу о том, на что будет меняться, было известно широкому кругу лиц, МКП знало об этом? Территория на ул. Железнодорожной была доступна для осмотра? Руководство МКП могло заранее оценить последствия сделки?

– Да, я думаю, что руководство было в курсе. Участок на Железнодорожной был доступен для осмотра.

– А откуда взялся объект на Оборонной? Почему именно на него менялся стадион?

– Этого я не могу сказать. Мне уже поступило от Гусева конкретное предложение, и нам нужно было отдать стадион, который технически был зарегистрирован на имя жены.

Поскольку в ходе допроса свидетеля в суде ответов на многие вопросы получить не удалось, адвокат заявил ходатайство об оглашении данных в ходе предварительного следствия показаний Сергея Китанина, которые он давал 8 декабря 2020 года. В них было указано, что идея мены принадлежала Владимиру Груздеву, бывшему губернатору Тульской области.

«В 2014 году от моего бизнес-партнера Гусева мне стало известно, что ему от губернатора Груздева В. С. поступила просьба о приобретении имущества стадиона «Арсенал» и последующей безвозмездной передаче его в собственность города. Но Гусев на данное предложение не согласился, поскольку речь шла о приобретении в 5 млн долларов, это примерно 140 млн рублей. В дальнейшем от Гусева мне также стало известно, что просьба Груздева о приобретении стадиона была вновь озвучена, но на этот раз речь шла не о безвозмездной передаче имущества, а о мене недвижимого имущества. Какого конкретно, тогда еще не было известно. Через какое-то время мне от Гусева стало известно, что предлагается к мене имущество на ул. Оборонной, 102».

В суде 12 мая Сергей Китанин подтвердил данные ранее показания.

– Моя жена выступала в качестве технического исполнителя – одной из сторон сделки. Решение о том, что на что меняется, было уже принято, поэтому даже никто не смотрел, в каком состоянии стадион и территория на ул. Оборонной, – добавил Китанин.

Затем суд вызвал Ирину Злобину, жену Китанина. Весомость данных ею в суде показаний нам оценивать не стоит, но то, что свидетельница не могла толком ответить ни на один вопрос, остается фактом. Диалог с прокурором:

— Кто составлял договор? — Не знаю. — А откуда он взялся у вас? — Я пришла на работу, у меня в папке с документами договор. — И что вы сделали? — Я его подписала. — А потом что? — Положила подписанный договор обратно в папку.

На большинство вопросов Ирина не дала ответов, ссылаясь на то, что прошло уже почти семь лет с момента совершения сделки и она мало что помнит.

Адвокаты, правда, поставили под сомнение это повторяющееся утверждение, однако добиться ожидаемых ответов на вопросы в большинстве случаев так и не смогли.

– Кто стал инициатором заключения договора аренды? Вы им сказали: «Или берете все 16 объектов (комплекс зданий на территории бывшего депо. – Прим. ред.) в аренду, или я вам ничего не дам». Или это «Тулгорэлектротранс» сказал: «Ирина Сергеевна, дайте нам все 16 зданий в аренду, мы без них жить не можем»?

– Я такого не говорила. И я не помню, как это произошло.

– А у вас много имущества, которое вы сдаете в аренду?

– Нет.

– Объект на Оборонной был единственным объектом, который вы сдавали в аренду?

– Я считаю, что это вообще к делу не относится.

Но вопрос судья не отклонила и попросила свидетельницу ответить.

– Этот объект был единственным, который я сдавала в аренду.

– Тогда позвольте с вами не согласиться, что по всем ключевым моментам, несмотря на то, что прошло достаточно большое количество времени, вы не помните ответы на вопросы.

– Я на многие ваши вопросы не помню ответы.

– Я бы согласилась, если бы вы не помнили, за сколько вы покупали сапоги, а здесь речь идет все же о приобретении и передаче городского стадиона.

Второй адвокат добавил, что именно Ирина Злобина в «Тулгорэлектротрансе» отвечала за правовые вопросы и должна была блюсти юридические интересы предприятия. Для этого он напомнил ее должностные инструкции. В этом документе содержится пункт, который обязывал Ирину Злобину обеспечивать правовую защиту интересов предприятия.

– В соответствии с вашей должностной инструкцией заключение договора мены единственного пригодного на тот момент для автобусного парка места каким образом корреспондирует с обеспечением правовой защиты интересов предприятия? Версия обвинения строится на том, что предприятие, отдав депо вам, было вынуждено арендовать у вас свое бывшее имущество, платя вам деньги. Каким образом вы защищали интересы предприятия?

– Фактически мои функции на предприятии сводились к руководству юридическим отделом. Никакого отношения к принятию стратегических решений от имени предприятия я не имела. Я не технический специалист. Это предприятие техническое, там есть директор, замы, главные инженеры, которые располагали информацией, знаниями.

– Вы что, не осознавали, что становитесь хозяйкой территории родного для вас предприятия, которое платит вам зарплату и интересы которого вы должны были блюсти?

– Я знала. Но не могла знать, осматривали ли технические специалисты территорию...

– Отчуждение депо – это не нарушение интересов предприятия? Ведь Силаевой вменяется, что ее действия нарушили интересы предприятия.

– С точки зрения закона эта сделка законна.

– Пункт 3.6 вашей должностной инструкции обязывал вас оказывать правовую помощь руководству предприятия и должностным лицам по вопросам оформления документов имущественно-правового характера, давать правовые заключения. Вы правовое заключение о целесообразности сделки давали? Это была ваша прямая обязанность...

– Я не помню. Это было семь лет назад.

– Вы знакомились с проектом письма руководителя на имя главы администрации Тулы о предстоящей мене?

– Я тоже этого не помню.

По окончании допроса Ирины Злобиной в судебном заседании был сделан перерыв до 17 мая. На следующее заседание вызваны в качестве свидетелей Игорь Гусев и председатель правительства Тульской области Валерий Шерин, а также еще два свидетеля.