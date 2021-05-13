В Туле на Одоевском шоссе автокран завалил «Газель»

Утром 13 мая в Туле на Одоевском шоссе произошло ДТП. По предварительной информации, водитель грузовой «Газели», выезжая с прилегающей территории, не пропустил автокран КамАЗ.

К счастью, водитель успел среагировать и нажать тормоз, поэтому столкновение было на незначительной скорости. Однако 20-тонная махина всё же врезалась в грузовик и «поставила» его на два колеса.

Через некоторое время, испугавшись, что «Газель» всё же перевернется, водитель автокрана сдал назад, чтобы грузовик встал на все колеса.

На момент публикации новости участники ДТП ждали сотрудников ГИБДД. Из-за аварии на Одоевском шоссе образовалась внушительная пробка по направлению к выезду из города.