В мае чиновники правительства Тульской области проведут прием граждан

Утвержден график личного приема граждан в приемной правительства Тульской области на май. Он выглядит так:

Когда: 4 мая, с 10.00 до 14.00.

Кто: Анна Домченко, заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области.

Тема приёма: социальная защита.

Когда: 6 мая, с 10.00 до 14.00.

Кто: Олег Дючков, министр ЖКХ Тульской области.

Тема приёма: ЖКХ.

Когда: 11 мая, с 14.00 до 18.00.

Кто: Леонид Ивченко, начальник государственной жилищной инспекции Тульской области.

Тема приёма: оплата за ЖКУ, содержание общедомового имущества.

Когда: 12 мая, с 14.00 до 18.00.

Кто: Андрей Филиппов, министр труда и социальной защиты Тульской области.

Тема приёма: труд и социальная защита.

Когда: 17 мая, с 14.00 до 17.00.

Кто: Андрей Клещёв, начальник инспекции Тульской области по государственному надзору за состоянием самоходных машин и иных видов техники.

Тема приёма: техосмотр, экзамены на право управления самоходной техникой.

Когда: 18 мая, с 14.00 до 18.00.

Кто: Игорь Сиунов, заместитель министра – директор департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.

Тема приёма: дорожное хозяйство.

Когда: 19 мая, с 10.00 до 14.00.

Кто: Михаил Пантелеев, министр имущественных и земельных отношений Тульской области.

Тема приёма: земельные отношения.

Когда: 20 мая, с 10.00 до 13.00.

Кто: Антон Емельяненко, председатель комитета Тульской области по науке и инноватике.

Тема приёма: наука и инновационная деятельность.

Когда: 21 мая, с 10.00 до 14.00.

Кто: Константин Лопухов, министр строительства Тульской области.

Тема приёма: строительство.

Когда: 26 мая, с 10.00 до 14.00.

Кто: Юрий Панфилов, министр природных ресурсов и экологии Тульской области.

Тема приёма: природные ресурсы и экология.

Когда: 27 мая, с 10.00 до 12.00.

Кто: Сергей Егоров, заместитель губернатора Тульской области.

Тема приёма: имущественные и земельные отношения, дорожное хозяйство и транспорт, природопользование и охрана окружающей среды, физкультура и спорт.

Когда: 28 мая, с 10.00 до 14.00.

Кто: Алексей Эрк, министр здравоохранения Тульской области.

Тема приёма: медицина.