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За 10 дней более 1100 туляков растонировали свои авто
Фото из архива Myslo.

За 10 дней более 1100 туляков растонировали свои авто

Сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги акции «Тонировка».

С 19 по 28 апреля в Тульской области прошла Всероссийская акция «Тонировка». Сотрудники ГИБДД проверяли стёкла автомобилей на светопропускаемость. Если машина была слишком сильно затонирована, в отношении водителя составлялся административный протокол.

Всего к административной ответственности привлечены 1145 водителей транспортных средств. 896 из них устранили нарушение на месте, 249 человек получили письменное требование о прекращении противоправных действий.

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области напоминают: в темное время суток, при плохих погодных условиях, тонированные стекла автомобиля значительно ухудшают видимость, что может стать причиной ДТП. Инспекторы проводят подобные рейды для обеспечения безопасности как самих водителей, так и других участников дорожного движения.

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