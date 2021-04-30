За 10 дней более 1100 туляков растонировали свои авто

Фото из архива Myslo.

С 19 по 28 апреля в Тульской области прошла Всероссийская акция «Тонировка». Сотрудники ГИБДД проверяли стёкла автомобилей на светопропускаемость. Если машина была слишком сильно затонирована, в отношении водителя составлялся административный протокол.

Всего к административной ответственности привлечены 1145 водителей транспортных средств. 896 из них устранили нарушение на месте, 249 человек получили письменное требование о прекращении противоправных действий.

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области напоминают: в темное время суток, при плохих погодных условиях, тонированные стекла автомобиля значительно ухудшают видимость, что может стать причиной ДТП. Инспекторы проводят подобные рейды для обеспечения безопасности как самих водителей, так и других участников дорожного движения.