Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль

Об этом и многом другом говорили на фестивале «Трансформаторы. Практика будущего», проходящего в творческом индустриальном кластере «Октава».

Так, Анзор Канкулов, руководитель направления «Мода» в Школе дизайна НИУ ВШЭ на лекции «Концепция и контекст. Актуальные практики современной моды» рассказал на примере модных брендов об использовании коллабораций.

Ярким примером марки, которая часто прибегает к коллаборации – adidas. Коллаборации или сотрудничество с различными компаниями, позволяет привлечь внимание молодых любителей стритвира, не отказываясь от классических силуэтов, которые по душе взрослым сникерхедам. Но тем, кому от 18 до 25 интересны будут кроссовки, в дизайн которых вложен смысл. Все эти модели объединены в линейку Consortium.

Так, при сотрудничестве с метрополитеном компания выпустила обувь, цветы которой делали бы отсыл к цветовой палитре метро, а форма пятки напоминала сиденья в вагоне. Но самая большая фишка таких кроссовок – транспортная карта с оплаченным годовым абонементом на метро, вшитая в язычок. Вышло не только очень стильно, но и социально.

Есть масса моделей, дизайн которых связан с аниме-героями, запрещенными веществами, фестивалям, музыкантами и т.д.

Есть в линейке и кроссовки, помогающие бороться с мировой проблемой – загрязнением пластиком мирового океана. Компания отправляет по одному доллару с каждого километра, который пробежал владелец такой обуви: встроенный в кроссовки чип считывает, сколько километров преодолел владелец и отправляет данные в adidas.

Эксперты отмечают, что благодаря использованию коллабораций, adidas удалось выйти за пределы марки спортивных товаров и оказать влияние в том числе и на мировую культуру.

Ануш Зейналян, создатель и исполнительный директор фонда поддержки современного искусства Armenia Art Foundation прочитала лекцию о том, как культурные проекты могут помочь преодолеть травму территории.

Здесь в фокусе был город Гюмри. Ануш Зейналян родилась в Москве, где получила образование и опыт в управлении культурными проектами. В 2016 году она переехала из Москвы в Ереван, чтобы развивать местную художественную среду: создала и организует работу фонда поддержки современного искусства Armenia Art Foundation.

Ануш рассказала о Гюмрийской Биеннале современного искусства, возникшей в Гюрми спустя 10 лет после страшного землетрясения, уничтожившего половину города. Одной из целей Биеннале стало преодоление травмы разрушенного города и формулирование новой идентичности территории.

Проект принес в город и другие позитивные изменения — в Гюмри, всегда конкурировавшем с Ереваном за звание столицы, наконец отремонтировали дороги, был дан толчок многим инфраструктурным изменениям. Также Биеннале помогла преодолеть и «информационный провал», став живым источником информации о мировой художественной ситуации для всей страны, где знания о contemporary art были эпизодическими и фрагментарными. В общей сложности регулярные культуроформирующие практики, такие как проведение Биеннале или деятельность фонда помогают в преодолении травмы и изоляции национальной культуры и ее включении в мировой художественный контекст.

Завершился сегодняшний день музыкальным спектаклем театральной компании «Июльансамбль» «Современный концерт», рассказавшей через реконструкцию времени и музыкальной культуры историю всего XX века, и выступлением OBLADAET.

Завтра завершающий третий день фестиваля. Успей побывать на крупном культурном мероприятии.