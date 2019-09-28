новости
новости
Регистрация
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль

Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль

Об этом и многом другом говорили на фестивале «Трансформаторы. Практика будущего», проходящего в творческом индустриальном кластере «Октава».

Так, Анзор Канкулов, руководитель направления «Мода» в Школе дизайна НИУ ВШЭ на лекции «Концепция и контекст. Актуальные практики современной моды» рассказал на примере модных брендов об использовании коллабораций. 

Ярким примером марки, которая часто прибегает к коллаборации – adidas. Коллаборации или сотрудничество с различными компаниями, позволяет привлечь внимание молодых любителей стритвира, не отказываясь от классических силуэтов, которые по душе взрослым сникерхедам. Но тем, кому от 18 до 25 интересны будут кроссовки, в дизайн которых вложен смысл. Все эти модели объединены в линейку Consortium. 

Так, при сотрудничестве с метрополитеном компания выпустила обувь, цветы которой делали бы отсыл к цветовой палитре метро, а форма пятки напоминала сиденья в вагоне. Но самая большая фишка таких кроссовок – транспортная карта с оплаченным годовым абонементом на метро, вшитая в язычок. Вышло не только очень стильно, но и социально. 

Есть масса моделей, дизайн которых  связан с аниме-героями, запрещенными веществами, фестивалям, музыкантами и т.д.

Есть в линейке и кроссовки, помогающие бороться с мировой проблемой – загрязнением пластиком мирового океана. Компания отправляет по одному доллару с каждого километра, который пробежал владелец такой обуви: встроенный в кроссовки чип считывает, сколько километров преодолел владелец и отправляет данные в adidas. 

Эксперты отмечают, что благодаря использованию коллабораций, adidas удалось выйти за пределы марки спортивных товаров и оказать влияние в том числе и на мировую культуру.

Ануш Зейналян, создатель и исполнительный директор фонда поддержки современного искусства Armenia Art Foundation прочитала лекцию о том, как культурные проекты могут помочь преодолеть травму территории.

Здесь в фокусе был город Гюмри. Ануш Зейналян родилась в Москве, где получила образование и опыт в управлении культурными проектами. В 2016 году она переехала из Москвы в Ереван, чтобы развивать местную художественную среду: создала и организует работу фонда поддержки современного искусства Armenia Art Foundation.

Ануш рассказала о Гюмрийской Биеннале современного искусства, возникшей в Гюрми спустя 10 лет после страшного землетрясения, уничтожившего половину города. Одной из целей Биеннале стало преодоление травмы разрушенного города и формулирование новой идентичности территории.

Проект принес в город и другие позитивные изменения — в Гюмри, всегда конкурировавшем с Ереваном за звание столицы, наконец отремонтировали дороги, был дан толчок многим инфраструктурным изменениям. Также Биеннале помогла преодолеть и «информационный провал», став живым источником информации о мировой художественной ситуации для всей страны, где знания о contemporary art были эпизодическими и фрагментарными. В общей сложности регулярные культуроформирующие практики, такие как проведение Биеннале или деятельность фонда помогают в преодолении травмы и изоляции национальной культуры и ее включении в мировой художественный контекст.

Завершился сегодняшний день музыкальным спектаклем театральной компании «Июльансамбль» «Современный концерт», рассказавшей через реконструкцию времени и музыкальной культуры историю всего XX века, и выступлением OBLADAET.

Завтра завершающий третий день фестиваля. Успей побывать на крупном культурном мероприятии.
Галерея
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 1
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 2
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 3
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 4
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 5
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 6
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 7
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 8
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 9
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 10
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 11
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 12
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 13
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 14
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 15
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 16
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 17
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 18
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 19
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 20
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 21
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 22
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 23
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 24
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 25
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 26
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 27
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 28
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 29
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 30
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 31
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 32
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 33
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 34
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 35
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 36
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 37
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 38
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 39
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 40
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 41
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 42
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 43
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 44
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 45
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 46
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 47
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 48
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 49
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 50
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 51
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 52
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 53
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 54
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 55
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 56
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 57
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 58
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 59
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 60
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 61
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 62
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 63
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 64
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 65
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 66
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 67
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 68
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 69
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 70
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 71
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 72
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 73
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 74
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 75
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 76
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 77
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 78
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 79
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 80
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 81
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 82
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 83
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 84
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 85
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 86
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 87
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 88
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 89
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 90
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 91
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 92
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 93
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 94
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 95
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 96
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 97
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 98
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 99
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 100
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 101
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 102
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 103
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 104
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 105
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 106
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 107
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 108
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 109
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 110
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 111
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 112
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 113
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 114
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 115
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 116
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 117
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 118
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 119
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 120
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 121
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 122
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 123
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 124
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 125
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 126
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 127
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 128
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 129
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 130
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 131
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 132
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 133
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 134
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 135
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 136
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 137
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 138
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 139
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 140
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 141
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 142
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 143
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 144
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 145
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 146
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 147
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 148
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 149
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 150
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 151
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 152
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 153
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 154
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 155
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 156
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 157
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 158
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 159
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 160
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 161
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 162
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 163
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 164
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 165
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 166
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 167
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 168
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 169
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 170
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 171
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 172
Фестиваль на «Октаве»: кроссовки с транспортной картой, картины от травм и музыкальный спектакль, Фото: 173
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 23:08 0
Другие статьи по темам
Событие
Фестиваль Трансформаторы Практика будущего
Место
Тула
Прочее
творческий индустриальный кластер Октава

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле пожар уничтожил дом и три автомобиля
В Туле пожар уничтожил дом и три автомобиля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.