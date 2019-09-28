В Туле пожар уничтожил дом и три автомобиля

Вечером, 28 сентября, в районе поворота с ул. Судейского на ул. Речную в Туле (Зареченский округ) произошел серьезный пожар. По предварительной информации, сначала загорелся один из припаркованных рядом с частным домом автомобилей. Затем пламя перекинулось на жилище и две других машины.



По словам местных жителей, в доме живет мужчина, который то ли коллекционирует автохлам, то ли занимается его ремонтом. Перед пожаром рядом с домом стояло около 5 автомобилей, а относительно недавно их было еще больше.



На месте работали несколько пожарных расчетов. К счастью, в результате происшествия обошлось без пострадавших. Причину возгорания предстоит установить специалистам.