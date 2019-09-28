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В Туле пожар уничтожил дом и три автомобиля

В Туле пожар уничтожил дом и три автомобиля

Предполагается, что сначала загорелась одна машина, а затем пламя перешло на жилище.

Вечером, 28 сентября, в районе поворота с ул. Судейского на ул. Речную в Туле (Зареченский округ) произошел серьезный пожар. По предварительной информации, сначала загорелся один из припаркованных рядом с частным домом автомобилей. Затем пламя перекинулось на жилище и две других машины.

По словам местных жителей, в доме живет мужчина, который то ли коллекционирует автохлам, то ли занимается его ремонтом. Перед пожаром рядом с домом стояло около 5 автомобилей, а относительно недавно их было еще больше.

На месте работали несколько пожарных расчетов. К счастью, в результате происшествия обошлось без пострадавших. Причину возгорания предстоит установить специалистам.

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В Туле пожар уничтожил дом и три автомобиля, Фото: 1
В Туле пожар уничтожил дом и три автомобиля, Фото: 2
В Туле пожар уничтожил дом и три автомобиля, Фото: 3
В Туле пожар уничтожил дом и три автомобиля, Фото: 4
В Туле пожар уничтожил дом и три автомобиля, Фото: 5
В Туле пожар уничтожил дом и три автомобиля, Фото: 6
В Туле пожар уничтожил дом и три автомобиля, Фото: 7
В Туле пожар уничтожил дом и три автомобиля, Фото: 8
В Туле пожар уничтожил дом и три автомобиля, Фото: 9
В Туле пожар уничтожил дом и три автомобиля, Фото: 10
В Туле пожар уничтожил дом и три автомобиля, Фото: 11
В Туле пожар уничтожил дом и три автомобиля, Фото: 12
В Туле пожар уничтожил дом и три автомобиля, Фото: 13
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 22:20 +7
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