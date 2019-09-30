Boulevard Depo завершил фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего»

Boulevard Depo, неординарный и своеобразный исполнитель молодой школы российской рэп-сцены, выступил в воскресенье на сцене «Октавы» с концертом. Несмотря на дождь, послушать его пришли сотни туляков.

28-летний Boulevard Depo, настоящее имя — Артём Шатохин, обладает уникальным и неповторимым флоу – безупречной скоростью и техникой читки. Для себя он открыл жанр cloud-рэп еще в начале 2010-х годов, чем задал волну для появления рэп-игры.

Говоря о смысле своих текстов в интервью sobaka.ru, Boulevard Depo пояснил:

– Всё дело в противопоставлении предыдущей традиции. Новая школа захотела абстрагироваться от старой и всех этих открытых ребят со слезливыми текстами, которые вроде бы кайфуют от жизни, но у них постоянно что-то не так и они пытаются рассказать тебе, как в натуре жестко жить. Но нам это не надо, нас это не особо запаривает. Мы своим примером показываем, что можно быть такими, какие мы есть, и всё равно получать удовольствие от жизни, зарабатывать деньги, иметь женщин. Например, я перестал делать длинные треки, у меня мало где вообще есть второй куплет. У Оксимирона не тексты, а словарь Даля. Я не могу это слушать, потому что у меня есть другие дела и некогда в эти дебри залезать. Слушателей старого хип-хопа и всей той формации объединяло то, что они всё время искали в треках смысл, как в темноте с факелом ходили. Извините меня, но если вы ищете смысл в рэп-песнях, то вы вообще к жизни не приспособлены. И все новые чуваки забили на смысл. Это просто игра слов либо что-то веселое.