Студия звукозаписи на «Октаве» – новая точка роста Тулы

Начало большого пути у каждой музыкальной команды начинается с профессиональной записи альбома. Но не у каждой команды есть время и деньги на поездку и аренду студии в Москве. 28 сентября на территории «Октавы» в Туле начала работу профессиональная студия звукозаписи.

Причем, что здесь на высоком и профессиональном уровне можно записать не только сингл или альбом, но и переживающие очередную волну популярности подкасты. Кроме того, студия будет работать и как шоурум микрофонов завода «Октава».

В следующем году на базе студии Oktava Lab откроется школа звукозаписи, где можно будет познакомиться с нюансами звукорежиссуры и записи, а также получить практические навыки работы на самом современном оборудовании, тем более, что это навыки как правило не даются в классических музыкальных школах.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что новая студия звукозаписи станет драйвером развития музыкальной индустрии в Туле. Кроме этого было отмечено, что достаточно много московских групп записываются не в Москве, а это дорого и неудобно. Тула находится очень близко и качественная студия в «Октаве» позволит решить эту проблему и привлечь дополнительное внимание к городу.