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Студия звукозаписи на «Октаве» – новая точка роста Тулы

Студия звукозаписи на «Октаве» – новая точка роста Тулы

Об этом говорили участники дискуссий о роли звука в развитии городов на фестивале «Транформаторы. Практика будущего».

Начало большого пути у каждой музыкальной команды начинается с профессиональной записи альбома. Но не у каждой команды есть время и деньги на поездку и аренду студии в Москве. 28 сентября на территории «Октавы» в Туле начала работу профессиональная студия звукозаписи.

Причем, что здесь на высоком и профессиональном уровне можно записать не только сингл или альбом, но и переживающие очередную волну популярности подкасты. Кроме того, студия будет работать и как шоурум микрофонов завода «Октава».

В следующем году на базе студии Oktava Lab откроется школа звукозаписи, где можно будет познакомиться с нюансами звукорежиссуры и записи, а также получить практические навыки работы на самом современном оборудовании, тем более, что это навыки как правило не даются в классических музыкальных школах.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что новая студия звукозаписи станет драйвером развития музыкальной индустрии в Туле. Кроме этого было отмечено, что достаточно много московских групп записываются не в Москве, а это дорого и неудобно. Тула находится очень близко и качественная студия в «Октаве» позволит решить эту проблему и привлечь дополнительное внимание к городу.

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Студия звукозаписи на «Октаве» – новая точка роста Тулы, Фото: 1
Студия звукозаписи на «Октаве» – новая точка роста Тулы, Фото: 2
Студия звукозаписи на «Октаве» – новая точка роста Тулы, Фото: 3
Студия звукозаписи на «Октаве» – новая точка роста Тулы, Фото: 4
Студия звукозаписи на «Октаве» – новая точка роста Тулы, Фото: 5
Студия звукозаписи на «Октаве» – новая точка роста Тулы, Фото: 6
Студия звукозаписи на «Октаве» – новая точка роста Тулы, Фото: 7
Студия звукозаписи на «Октаве» – новая точка роста Тулы, Фото: 8
Студия звукозаписи на «Октаве» – новая точка роста Тулы, Фото: 9
Студия звукозаписи на «Октаве» – новая точка роста Тулы, Фото: 10
Студия звукозаписи на «Октаве» – новая точка роста Тулы, Фото: 11
Студия звукозаписи на «Октаве» – новая точка роста Тулы, Фото: 12
Студия звукозаписи на «Октаве» – новая точка роста Тулы, Фото: 13
Студия звукозаписи на «Октаве» – новая точка роста Тулы, Фото: 14
Студия звукозаписи на «Октаве» – новая точка роста Тулы, Фото: 15
Студия звукозаписи на «Октаве» – новая точка роста Тулы, Фото: 16
Студия звукозаписи на «Октаве» – новая точка роста Тулы, Фото: 17
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:36 0
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