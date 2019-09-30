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Фейк, авторка и хайп: топ самых популярных слов и почему они туда попали

Фейк, авторка и хайп: топ самых популярных слов и почему они туда попали

Что оказывает влияние на популяризацию тех или иных слов и могут ли слова изменить общество? Об этом говорили на лекции в тульской «Октаве».

В «Октаве» в рамках фестиваля «Трансформаторы. Практика будущего» выступил Максим Кронгауз, ученый-лингвист, профессор РГГУ и НИУ ВШЭ, заведующий кафедрой русского языка РГГУ. Его лекция «Новое в языке: факторы влияния» вызвала огромный интерес у участников фестиваля.

Максим Кронгауз подчеркнул, что новые слова появляются либо расширяется значение уже существующих под воздействием важных событий.

– Если в языке появляется новое значение старого слова или новое слово, значит, в мире возникло что-то важное, требующее для себя отдельного обозначения. То есть через язык мы можем изучать мир, общество и культуру, – отметил Максим Кронгауз.

Впервые список самых популярных слов был составлен в 1971 году в Германии. Оксфордский университет этой работой регулярно начал заниматься в 2004 году, а в России слова года стали определять с 2007-го. Первоначально составлялся он очень субъективно – на основании мнения жюри. Сейчас при составлении шорт-листа учитывают еще и поисковые запросы в интернете, статистику и аналитику которых составляет Яндекс. Благодаря этому в последних шорт-листах слова наглядно отражают главные события, произошедшие в течение года. 

Максим Кронгауз подчеркнул, что русский язык давно ощущает стойкое влияние английского, причем имеется в виду не язык Англии или Америки, а в целом – международный английский язык. Именно благодаря ему в речи русских людей отражаются события международного масштаба. Так, после избрания Дональда Трампа президентом Америки в русской речи стало часто употребляться слово «фейк» – Трамп использовал его в одном из своих выступлений о лживых новостях о себе. До этого времени в русской речи чаще использовалось словосочетание «газетная утка». 

Еще один пример влияния английского языка на русский наглядно демонстрирует слово «токсичный». Оно стало лидером шорт-листа Оксфордского словаря 2018 года. По итогам того же года это слово находилось и в русском топе. Причем значение его оказалось достаточно специфическим и вобрало в себя большое количество внешних факторов. С одной стороны, оно связано с экологической проблемой, которая волнует людей по всему миру, с другой стороны – в 2015 году на русский язык была переведена книга «Токсичные родители» психотерапевта Сьюзен Форвард и прилагательное «токсичный» стало употребляться и по отношению к людям.

Но не только мировые события отражает русский топ. В 2017 году в него вошли и такие слова, как «ждун», «эшкерэ» и фраза «это фиаско, братан» – популярные в том году мемы. Однако их закрепления в языке не произошло и сейчас они используются не столь часто.

Также в топе 2018 года оказались такие слова, как «баттл» и «хайп», пришедшие из рэп-культуры.

Слова «авторка», «секс-работница», «дети-бабочки» и подобные им заменители говорят о том, что общество по какой-то причине стало считать неполиткорректными давно используемые в обиходе «автор» по отношению к женщине, «проститутка» вместо секс-работницы и «инвалид» по отношению к ребенку.

– Политкорректная замена постепенно занимает свое место в разговорах об инвалидах, – поясняет Максим Кронгауз. – То, что было диагнозом, превратилось в ругательство, например, дебил, идиот или даун. Совершенно очевидно, что дальше использовать их нейтрально как диагноз нельзя. Встает вопрос, чем их заменить. «Солнечные дети», «дети-бабочки» – такие заменители очень сентиментальны и вряд ли задержатся, поскольку языку нужно нейтральное слово. То же самое и со словом «секс-работница», оно пришло на замену слову «проститутка», имеющему явно отрицательное значение.

Большая дискуссия в обществе сейчас ведется по поводу феминитивов (имена существительные женского рода, которые обозначают женщин, образованные от однокоренных существительных мужского рода, обозначающих мужчин, и являются парными к ним. – Прим. ред.), отметил лингвист. И здесь прослеживается обратная ситуация, когда не язык отражает общественные события, а определенная группа людей хочет через речь изменить отношение к женщине. 

– Зачем нужны феминитивы? Чтобы повлиять на мир. По мере овладения женщинами мужских профессий появляются новые феминитивы. Но в нормальной ситуации язык это делает сам. В данном же случае мы наблюдаем пример, когда идеология подталкивает язык к изменению, – отметил Максим Кронгауз. 

В заключение лекции лингвист сказал, что предугадать дальнейшее развитие русского языка очень сложно: он непрерывно развивается, впитывая в себя все события и явления, которые случаются в стране и мире. А как повернется история завтра, сказать невозможно.

Сюжет: Фестиваль "Трансформаторы. Практика будущего"-2019
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