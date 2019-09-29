В Туле на «Октаве» состоялась премьера фильма «Сорокин трип»

Владимир Сорокин — русский писатель, сценарист и драматург, художник. Один из наиболее ярких представителей концептуализма и соц-арта в русской литературе. Автор десяти романов, а также ряда повестей, рассказов, пьес и киносценариев. Лауреат премий Андрея Белого, «НОС», «Большая книга» и других, номинант Международной Букеровской премии. Книги переведены на десятки языков. В России произведения Владимира Сорокина много раз становились предметом общественной дискуссии, в том числе судебных разбирательств.

Неординарная фигура писателя вдохновила Антона Желнова на создание фильма. Но этот картина не просто документальное кино о литераторе, это художественно осмысленное путешествие по сознанию писателя. Слово «трип» буквально означает путешествие, но используется для обозначения изменённого состояния сознания, для которого характерно отличное от типичного восприятие и интенсивный процесс осознания.

Антон Желннов рассказал перед показом, что над фильмом вместе с ним работал Юрий Сапрыкин – известный публичный интеллектуал, журналист, основатель сайта о книгах «Полка», режиссером Ильей Беловым, снявшего картину «Бродский не поэт», оператором Михаилом Кричманом, известным по картинам Андрея Звягинцева и Алексея Федорченко.

– Сегодня именно тульская премьера, потому что в тульских кинотеатрах фильм еще не шел, при том, что в других городах прокат его уже завершается и можно уже назвать его успешным, – сказал автор фильма. – Ужасно приятно, несмотря на эпоху интернета и ютуба, показывать фильм вот таким образом: его пока нет в сети и посмотреть можно только в кинотеатре. Это не какая-то замануха, просто фильм действительно создавался для большого экрана. Мы тщательно поработали со звуком, цветом, картинкой... Присутствие Михаила Кричмана и второго оператора Максима Игратенко в работе над фильмом не случайно: мы хотели придать этому фильму объем и доказать, что документальное кино – это не столько информация и наблюдение за реальностью и ее фиксация, но еще и художественное высказывание. Поскольку я глубоко убежден любая правда заключается не только в информации, но и в художественном объеме, мы подходили к этом материалу с эстетической точки зрения. Поэтому этот фильм не биография, не репортаж о Сорокине, не ЖЗЛ Сорокина, это, как некие критики написали, видеоинсталяция Сорокина, в которой Сорокин главный арт-объект, или это медитация, гипнотическое путешествие по сознанию писателю. Все это мы и хотели донести до зрителя, а не просто рассказать историю жизни великого русского писателя.

Показ фильма с Туле, по признанию Антона Желнова, символичен:

– Сорокин прямой продолжатель великой русской литературы. Как мы с Сапрыкиным сформулировали, этот фильм и есть усадьба Сорокина, его Ясная Поляна, и не важно в какой точке пространства она находится здесь и сейчас. В Берлине ли, где мы снимали, или в Подмосковье, где тоже велись съемки... Это все его литературная усадьба, которая путешествует вместе с ним по Земле. Не ищите прямых локаций в этом фильме, Берлин ли это или подмосковная дача, Ворбьевы горы, здесь нет границ. Именно так и строится проза Сорокина, которая может начинаться как классический русский роман, а заканчиваться постмодернистским взрывом.

Какие-то принципы его прозы мы постарались перенести сюда и вместе с его персональной усадьбой, его Ясной Поляной попутешествовать. Собственно название «Сорокин трип» именно отсюда. Это не бэд-трип (сленговое название довольно опасных психических ощущений, возникающих после приема психоактивных веществ), не пугайтесь – Минкульт РФ нам дал прокатное удостоверение с маркировкой 16+.

В фильме Владимир Сорокин раскрывается читателю, который знаком уже с его творчеством, с новых сторон. Он рассказывает какие важные факты биографии, которые касаются основных периодов его жизни: когда он только начинал писать, переломных моментов 90-х, увлечением кино (Сорокин автор нескольких сценариев кино) и созданием либретто по заказу Большого театра «Дети Розенталя». В фильме отражены все ключевые вехи сорокинской работы и просто жизни.

– Сорокин – это действующий писатель и мне было интересно работать с человеком, который еще не подводит итог, а продолжает работать и развиваться, и я уверен, что он еще не раз нас удивит. Для самого Сорокина сниматься в фильме было в новинку, но ему понравилось. Несколько дней назад он посмотрел фильм и написал мне об этом. Я думаю, что ближе к зиме фильм появится в интернете, возможно будет телепремьера. Но пока посмотреть фильм можно только в кинотеатре, – заключил Антон Желнов.