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В Тулу едет автор популярного летнего трека «Давай взорвём»
Фото на vk.com/verbee_muz

В Тулу едет автор популярного летнего трека «Давай взорвём»

Концерт петербургского рэпера Verbee состоится 23 августа в 19.00 в клубе Backstage. Туляки самыми первыми услышат главные хиты и новые песни.

Выступление состоится в рамках большого тура по стране. Verbee представит свой первый альбом, который вышел в начале августа. Тула стала первым пунктом масштабных гастролей, а туляки самыми первыми услышат главные хиты и новые песни.

Буквально полгода назад о Евгении Вербицком (настоящее имя музыканта) не знал никто. 23-летний парень учился на третьем курсе технического университета в Санкт-Петербурге и начал подрабатывать на заводе. Молодой человек занимался музыкой в качестве хобби, еще в детстве он окончил класс фортепиано в музыкальной школе и самостоятельно научился играть на гитаре. Написанием песен Евгений занимался во время отдыха после смены на заводе, а результаты публиковал на своей страничке ВКонтакте.

Популярность пришла к нему минувшей весной на просторах интернета. Его первые четыре песни, которые вышли в сети, прочно заняли место в топе VKЧарта. Простые незамысловатые ритмы пришлись по вкусу слушателям. Трек «Давай взорвём» признан одним из главных хитов этого лета, в июле он получил Золотой статус от лейбла Soyuz Music.

Изначально выступление Verbee в Туле было запланировано на 24 августа.

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт был перенесен на 23 августа в клубе Backstage. Начало в 19.00. Все купленные ранее билеты действительны.

Приобрести билеты на концерт можно в любой точке продаж Myslo-кассы.

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

• Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

• Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

Вы можете купить билеты на лучшие места без очереди и переплаты, кликнув на красную кнопку ниже.

 

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