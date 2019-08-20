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Тулякам предлагают спасти еду от свалки
Екатерина Олейник.

Тулякам предлагают спасти еду от свалки

В Тульской области стартовал флешмоб «У нас много общего!».

Движение ЭКА запустило всероссийский флешмоб «У нас много общего!», направленный на популяризацию практики шеринга — совместного использования вещей, транспорта и других услуг с целью экономии ресурсов и снижения экологического следа.

Его участники узнают, что можно взять в аренду, кроме автомобиля, и почему это выгодно, куда деть ненужные вещи, чтобы они принесли пользу, и как создать шеринг-сообщество в своем городе.

В поддержку флешмоба пройдут вебинары о фудшеринге — способе спасти хорошую еду от свалки — и о других популярных шеринговых сервисах, которые помогают иметь все необходимое, сокращая свой экослед.

Для участия во флешмобе необходимо зарегистрироваться на сайте и, следуя инструкциям организаторов, самостоятельно выполнить ряд простых заданий:

  • рассказать о своем опыте обмена или совместного использования вещей;
  • присоединиться к местным сообществам по обмену вещами или услугами;
  • организовать постоянный обмен вещами или услугами среди знакомых и коллег;
  • устроить буккроссинг, то есть подарить «вторую жизнь» ставшим ненужными книгам и др.

Организаторы предлагают участникам делиться опытом в социальных сетях и искать единомышленников по хештегу #унасмногообщего.

Для участников флешмоба подготовлены экспертные статьи, инфографика и другие материалы, которые помогут лучше разобраться в теме шеринга, узнать о выгодах совместного потребления и найти ответы на интересующие вопросы. К флешмобу можно присоединиться в любое время и постепенно вводить полезные привычки в свою жизнь.

«Используя шеринговые сервисы, можно не только сократить потребление ресурсов и помочь природе, но и значительно сэкономить свой бюджет. Шеринг дает возможность иметь всё необходимое и объединяет людей — появляются новые знакомства, соседские сообщества и локальные инициативы для обмена вещами, создается дружеская и теплая атмосфера», — говорит Анна Кудашева, координатор проекта Ecowiki.

Флешмоб «У нас много общего!» стартовал на портале Ecowiki.ru — платформе открытых знаний и технологий для популяризации экологичного образа жизни и развития экологического сообщества России. В течение 2019 года на платформе запускается 10 флешмобов, самых активных участников которых ждут полезные экопризы. Участниками флешмобов в рамках проекта уже стали более 7 тысяч человек по всей России.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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