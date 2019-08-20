«Экопатруль» благоустроил двор в Киреевске

Фото Юлии Александровой.

Не только навести порядок, но и благоустроить – такие задачи ставят перед собой волонтеры из «Экопатруля». Накануне они побывали в Киреевске, где новую жизнь получил двор дома №15 по ул. Папанина.

Ксения Головкова – Двор давно уже нуждался в генеральной уборке, предыдущая УК закрывала на это глаза, а та, что сейчас, только начала работать. Одни мы бы не справились с таким объемом работ. Мы обратились за помощью к волонтерам «Экопатруля», – рассказала Ксения Головкова.

Прошло чуть больше недели с момента обращения, и проблема решена.

Никита Иваночкин – Мы даже не ожидали, что всё так быстро получится. К работе подключился и Алексей Эрк. Если б не дожди, то еще на прошлой неделе всё было бы сделано, – говорит Никита Иваночкин.

Двор быстро преобразился: проржавевшее старое игровое оборудование демонтировано, опилены деревья, покошена трава, покрашены лестницы и качели, вместо прогнивших деревянных лавочек появились красивые современные, установлена и песочница на радость ребятне.

Жители приняли активное участие в работе волонтеров «Экопатруля». Все вместе собирали мусор и красили. Даже юные жители дома не остались в стороне.

Никита Бурвиков, руководитель «Молодой Гвардии Единой России»:

Никита Бурвиков – Проект «Экопатруль» – это ответ молодежи на просьбу губернатора навести порядок в нашем регионе. Волонтеры – это школьники, студенты и просто неравнодушные жители, которые стремятся навести порядок в Тульской области. Жители через соцсети подсказывают места для уборки, и мы выезжаем и приводим их в порядок. Выезды проводятся несколько раз в неделю, муниципалитеты всегда идут нам навстречу, помогая техникой и инвентарем.

Алексей Эрк, главный врач Тульской областной стоматологической поликлиники:

Алексей Эрк – Вспоминаю себя маленького – мы с мамой всегда ходили на субботники, потому что хочется видеть вокруг себя красоту. Поэтому и жители этого двора поддержали наше предложение всем вместе навести порядок. Хочется ребятам из «Экопатруля» сказать большое спасибо за уборку мусора и опиловку деревьев – был проведен достаточно большой объем работ. Теперь и детям, и взрослым будет приятно находиться в своем дворе. Многое в жизни зависит только от нас. Можно бесконечно долго говорить о том, что кто-то что-то не сделал, но в первую очередь нужно спросить: а что ты сделал сам?

«Экопатруль» продолжает свою работу в Тульской области. Если вы тоже хотите оставить заявку, пишите в их группы в соцсетях.