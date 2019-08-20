новости
новости
Регистрация
«Экопатруль» благоустроил двор в Киреевске
Фото Юлии Александровой.

«Экопатруль» благоустроил двор в Киреевске

Эковолонтеры пришли жителям на помощь и привели в порядок детскую площадку.

Не только навести порядок, но и благоустроить – такие задачи ставят перед собой волонтеры из «Экопатруля». Накануне они побывали в Киреевске, где новую жизнь получил двор дома №15 по ул. Папанина. 

Ксения Головкова

– Двор давно уже нуждался в генеральной уборке, предыдущая УК закрывала на это глаза, а та, что сейчас, только начала работать. Одни мы бы не справились с таким объемом работ. Мы обратились за помощью к волонтерам «Экопатруля», – рассказала Ксения Головкова.

 

Прошло чуть больше недели с момента обращения, и проблема решена. 

Никита Иваночкин

– Мы даже не ожидали, что всё так быстро получится. К работе подключился и Алексей Эрк. Если б не дожди, то еще на прошлой неделе всё было бы сделано, – говорит Никита Иваночкин.

 

Двор быстро преобразился: проржавевшее старое игровое оборудование демонтировано, опилены деревья, покошена трава, покрашены лестницы и качели, вместо прогнивших деревянных лавочек появились красивые современные, установлена и песочница на радость ребятне. 

Жители приняли активное участие в работе волонтеров «Экопатруля». Все вместе собирали мусор и красили. Даже юные жители дома не остались в стороне. 

Никита Бурвиков, руководитель «Молодой Гвардии Единой России»:

Никита Бурвиков

– Проект «Экопатруль» – это ответ молодежи на просьбу губернатора навести порядок в нашем регионе. Волонтеры – это школьники, студенты и просто неравнодушные жители, которые стремятся навести порядок в Тульской области. Жители через соцсети подсказывают места для уборки, и мы выезжаем и приводим их в порядок. Выезды проводятся несколько раз в неделю, муниципалитеты всегда идут нам навстречу, помогая техникой и инвентарем. 

Алексей Эрк, главный врач Тульской областной стоматологической поликлиники:

Алексей Эрк

– Вспоминаю себя маленького – мы с мамой всегда ходили на субботники, потому что хочется видеть вокруг себя красоту. Поэтому и жители этого двора поддержали наше предложение всем вместе навести порядок. Хочется ребятам из «Экопатруля» сказать большое спасибо за уборку мусора и опиловку деревьев – был проведен достаточно большой объем работ. Теперь и детям, и взрослым будет приятно находиться в своем дворе. Многое в жизни зависит только от нас. Можно бесконечно долго говорить о том, что кто-то что-то не сделал, но в первую очередь нужно спросить: а что ты сделал сам?

«Экопатруль» продолжает свою работу в Тульской области. Если вы тоже хотите оставить заявку, пишите в их группы в соцсетях.

Галерея
«Экопатруль» благоустроил в Киреевске двор, Фото: 1
«Экопатруль» благоустроил в Киреевске двор, Фото: 2
«Экопатруль» благоустроил в Киреевске двор, Фото: 3
«Экопатруль» благоустроил в Киреевске двор, Фото: 4
«Экопатруль» благоустроил в Киреевске двор, Фото: 5
«Экопатруль» благоустроил в Киреевске двор, Фото: 6
«Экопатруль» благоустроил в Киреевске двор, Фото: 7
«Экопатруль» благоустроил в Киреевске двор, Фото: 8
«Экопатруль» благоустроил в Киреевске двор, Фото: 9
«Экопатруль» благоустроил в Киреевске двор, Фото: 10
«Экопатруль» благоустроил в Киреевске двор, Фото: 11
«Экопатруль» благоустроил в Киреевске двор, Фото: 12
«Экопатруль» благоустроил в Киреевске двор, Фото: 13
«Экопатруль» благоустроил в Киреевске двор, Фото: 14
«Экопатруль» благоустроил в Киреевске двор, Фото: 15
«Экопатруль» благоустроил в Киреевске двор, Фото: 16
«Экопатруль» благоустроил в Киреевске двор, Фото: 17
«Экопатруль» благоустроил в Киреевске двор, Фото: 18
«Экопатруль» благоустроил в Киреевске двор, Фото: 19
«Экопатруль» благоустроил в Киреевске двор, Фото: 20
«Экопатруль» благоустроил в Киреевске двор, Фото: 21
«Экопатруль» благоустроил в Киреевске двор, Фото: 22
«Экопатруль» благоустроил в Киреевске двор, Фото: 23
«Экопатруль» благоустроил в Киреевске двор, Фото: 24
«Экопатруль» благоустроил в Киреевске двор, Фото: 25
«Экопатруль» благоустроил в Киреевске двор, Фото: 26
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:07 0
Другие статьи по темам
Событие
экопатруль
Место
ТулаКиреевск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулякам предложили отказаться от букетов 1 Сентября
Тулякам предложили отказаться от букетов 1 Сентября
В Тулу едет автор популярного летнего трека «Давай взорвём»
В Тулу едет автор популярного летнего трека «Давай взорвём»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.