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Тульские модели блистали на подиуме российской Недели моды
Тулячки с певицей Ксенией Новиковой.

Тульские модели блистали на подиуме российской Недели моды

Прекрасные девушки из модельного агентства Gold демонстрировали одежду вместе со звездами кино и эстрады.

В день открытия Международной Недели моды MERCEDES BENZ FASHION WEEK RUSSIA — 2018 прошел показ дизайнера Надежды Шибиной.
В уникальном шоу — показе коллекции под названием «Там, где живут сказки» — приняли участие звезды эстрады и кино: Владимир Левкин, Владимир Брилев, Мария Берсенева, Константин Кожевников и многие другие.

В звездном показе пригласили принять участие и нашего знаменитого земляка и модель GOLD KIDS Никиту Жоричева. Показ прошел в виде мини- спектакля с элементами интерактива.

Показ завершился выступлением известного датского певца Томаса Невергрина под его знаменитую песню с Евровидения Since you've been gone.
 


На следующий день модели Софья Фисенко, Жозефина Бережная и Лилия Шульдишова приняли участие в показе коллекции Time to shaine by Veraletta & To be bride.

 

Почетное право открыть показ предоставили нашей землячке и знаменитой певице Софье Фисенко. Закрыла показ профессиональная модель Лилия в шикарном свадебном платье.

 

Тульские красавицы вышли на главный подиум страны вместе со звездными персонами — певицей Ксенией Новиковой, Юлией Михальчик, актрисами Екатериной Мельник, Полиной Гренц, Анной Калашниковой.

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Тульские модели на Неделе моды в Москве, Фото: 1
Тульские модели на Неделе моды в Москве, Фото: 2
Тульские модели на Неделе моды в Москве, Фото: 3
Тульские модели на Неделе моды в Москве, Фото: 4
Тульские модели на Неделе моды в Москве, Фото: 5
Тульские модели на Неделе моды в Москве, Фото: 6
Тульские модели на Неделе моды в Москве, Фото: 7
Тульские модели на Неделе моды в Москве, Фото: 8
Тульские модели на Неделе моды в Москве, Фото: 9
Тульские модели на Неделе моды в Москве, Фото: 10
Тульские модели на Неделе моды в Москве, Фото: 11
Тульские модели на Неделе моды в Москве, Фото: 12
Тульские модели на Неделе моды в Москве, Фото: 13
Тульские модели на Неделе моды в Москве, Фото: 14
Тульские модели на Неделе моды в Москве, Фото: 15
Тульские модели на Неделе моды в Москве, Фото: 16
Тульские модели на Неделе моды в Москве, Фото: 17
Тульские модели на Неделе моды в Москве, Фото: 18
Тульские модели на Неделе моды в Москве, Фото: 19
Тульские модели на Неделе моды в Москве, Фото: 20
Тульские модели на Неделе моды в Москве, Фото: 21
Тульские модели на Неделе моды в Москве, Фото: 22
Тульские модели на Неделе моды в Москве, Фото: 23
Тульские модели на Неделе моды в Москве, Фото: 24
Тульские модели на Неделе моды в Москве, Фото: 25
Тульские модели на Неделе моды в Москве, Фото: 26
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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 13:51 −2
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