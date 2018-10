Тульские модели блистали на подиуме российской Недели моды

Тулячки с певицей Ксенией Новиковой.

В день открытия Международной Недели моды MERCEDES BENZ FASHION WEEK RUSSIA — 2018 прошел показ дизайнера Надежды Шибиной.

В уникальном шоу — показе коллекции под названием «Там, где живут сказки» — приняли участие звезды эстрады и кино: Владимир Левкин, Владимир Брилев, Мария Берсенева, Константин Кожевников и многие другие.

В звездном показе пригласили принять участие и нашего знаменитого земляка и модель GOLD KIDS Никиту Жоричева. Показ прошел в виде мини- спектакля с элементами интерактива.

Показ завершился выступлением известного датского певца Томаса Невергрина под его знаменитую песню с Евровидения Since you've been gone.





На следующий день модели Софья Фисенко, Жозефина Бережная и Лилия Шульдишова приняли участие в показе коллекции Time to shaine by Veraletta & To be bride.

Почетное право открыть показ предоставили нашей землячке и знаменитой певице Софье Фисенко. Закрыла показ профессиональная модель Лилия в шикарном свадебном платье.

Тульские красавицы вышли на главный подиум страны вместе со звездными персонами — певицей Ксенией Новиковой, Юлией Михальчик, актрисами Екатериной Мельник, Полиной Гренц, Анной Калашниковой.