Евгений Авилов рассказал, когда в Туле сдадут дорогу на ул. Хворостухина и новые детсады

18 октября 2018 года в «белом доме» состоялось первое заседание правительства Тульской области под председательством нового председателя — Валерия Шерина.

Напомним, что 8 октября 2018 года Юрий Михайлович Андрианов, которому сегодня исполнилось 68 лет и который занимал этот пост 7 лет, ушел в отставку.

Главная тема заседания правительства — строительство социальных объектов в регионе, в том числе детсадов, школ, дорог и проч.

Наибольшее количество объектов строит Тула, поэтому основным докладчиком был глава администрации города Евгений Авилов.

Улица Хворостухина, от ул. Бондаренко до ул. Кирова — магистральная, является социально значимым объектом не только для Пролетарского района, но и всего города Тулы. Дорогу строят на средства федерального, регионального и местного бюджетов — 187,7 млн руб. В 2017 году был заключен контракт с ООО «Тулаоборонстрой». Сейчас объект готов на 66%, считает Евгений Авилов.

- Подрядчик завозит песок и щебень для формирования дороги. Проектная документация на объект откорректирована и отправлена на дополнительную экспертизу. Мы считаем, что работы на объекте будут завершены в декабре 2018 года. Будут сделаны также тротуары, освещение, водоотведение. Объект находится под еженедельным контролем администрации, — заявил Евгений Авилов.

Напомним, что эту дорогу, протяженностью всего 1 км, планировали построить еще в 2017 году.

Что касается строительства детских садов в Туле, то тут объектов несколько и все они в разной степени готовности.

Детский сад на 200 мест в микрорайоне Левобережный (цена проекта 150 млн руб), по словам Евгения Авилова, сдан и уже эксплуатируется. А торжественное открытие учреждения с участием губернатора Тульской области Алексея Дюмина запланировано на следующую неделю.

Детский сад в селе Зайцево (Большая Тула) на 60 мест (цена вопроса 85 млн руб.) в стадии завершения. Сам садик готов практически на 100%, по словам Евгения Авилова. Для обеспечения теплоснабжения и горячего водоснабжения за счет муниципалитета строится котельная. Модуль котельной прибудет в Тулу 19 октября 2018 года. К 1 ноября 2018 года котельная будет смонтирована и будут проведены пусконаладочные работы.

- С учетом этого лимит бюджетных средств 2018 года будут освоены, детский сад будет введен в эксплуатацию в этом году. Прием детей планируем начать в декабре, — обещает Евгений Авилов.

Детский сад на 75 мест в ЖК «Солнечный» на ул. Макаренко строит компания «Витэсс». Из бюджета города за этот садик муниципалитет заплатит застройщику 80 млн руб.

- На сегодняшний день готовность объекта 16%, работы идут по графику, — заверил глава администрации. — Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию — октябрь 2019 года. Никаких рисков мы в этих сроках не видим.

Для строительства детсада на 120 мест по ул. Серебровской разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы, начаты конкурсные процедуры по определению подрядчика.

- К 1 ноября будет определен подрядчик, цена объекта 166 млн руб., — заявил Евгений Авилов.

В перспективе — строительство двух детсадов: на Красноармейском проспекте, 16 и в поселке Северный.

- Мы прорабатывали вопрос начала строительства в 2018 году, но потенциальный застройщик объектов отказался от своих обязательств. Поэтому мы предложили перенести сроки начала строительства этих объектов на 2019 год. А сдать их в 2020 году, — уточнил глава администрации.

Сергей Егоров, зам. губернатора, заметил, что федеральное софинансирование этих двух садиков предусмотрено только на 2018−2019 гг. Перенос сроков строительства ставит под вопрос это софинансирование.

- Значит, мы достроим эти детсады из бюджета города. В полном объеме! — смело заявил глава администрации.

Строительство школ в городе-герое идет по типовым проектам. Например, учебный корпус центра образования № 4 на ул. Рогова, 30, строится по одному из таких типовых проектов. Расчетная цена объекта 220 млн руб. Сейчас идут работы по благоустройству прилегающей территории. А само здание будет сдано в эксплуатацию в июне 2019 года.

- Мы прорабатываем вопрос по строительству школы на 600 мест в микрорайоне «Времена года» по проекту, который был использован для строительства школы на Зеленстрое-2. Дорожная карта будет готова через две недели. Мы планируем представить документацию на проверку по этому объекту в октябре 2020 года. Финансирование строительства школы будет из федерального, регионального и муниципального бюджетов — всего 650 млн рублей.

Рассказал Евгений Авилов и про готовность долгожданного центра художественной гимнастики на ул. Ствольной, 104 (цена объекта 154 млн руб.).

- Объект готов на 98%, фактически завершены отделочные работы — в малом зале паркет уложен, в большом заканчиваем укладку, благоустройство территории тоже выполнено. Осталось только посадить деревья. Вопрос с пожарным проездом и пожарной сигнализацией решен. Готовим документы на повторную проверку объекта, — заявил Евгений Авилов.

Напомним, что на совещании у губернатора Алексея Дюмина по вопросам строительства социально значимых объектов в Тульской области первый зам главы администрации Тулы Владислав Галкин обещал, в сентябре в центре начнутся занятия. А вообще объект планировался к сдаче еще в 2017 году.

Еще один социальный и, наверное, самый проблемный объект — 198-квартирный дом на ул. Серебровской, 36.

- Дом готов на 99%, ведем работы по устранению недостатков — изоляция внешних швов, изоляция утеплителя в подвале, готовность документации к сдаче. Думаю, до начала декабря мы все исполним и выйдем на повторную проверку объекта. Тепло в МКД даем на этой неделе, — заявил Евгений Авилов.