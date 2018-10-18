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Умер знаменитый тульский дед Бом-бом

Умер знаменитый тульский дед Бом-бом

Михаил Мартынов скончался в своей квартире в возрасте 73 лет.

Как стало известно Myslo, 16 октября в Туле в доме на проспекте Ленина скончался любимец публики, звезда интернета дед Бом-бом.

Михаил Мартынов стал известен около 15 лет назад. Мастер приколов и анекдотов мог прокомментировать любую тему и практически всегда — острым словцом. Его ролики на Youtube собирали огромное количество просмотров и комментариев.

Больше информации о Бом-боме можно найти в группе ВКонтакте, посвященной этому человеку.

 

Впервые Бом-бом стал известен за пределами Тулы после того, как в 2011 году попал в подборку забавных видео от набирающего тогда популярность видеоблогера «+100500», обозревавшего смешные видеоролики из интернета. «Легендарным» стало интервью с его участием, в котором корреспондент одного из тульских телеканалов спрашивал Михаила о погоде. И понеслось... 

С тех пор дед Бом-бом стал одной из тульских достопримечательностей в интернете, регулярно попадая в различные подборки. А его слова «ну ты индеец, я балдю», «не урчи», «ну ты француз», «сегодня ясно, да, значит завтра будет бом-бом» разлетелись на цитаты по всему рунету.

Впрочем, в оффлайне Михаил Мартынов был не менее известен, правда уже только тулякам: его частенько можно было встретить в районе площади Победы, где он приставал к прохожим с безобидными (и не очень) шутками. Кого-то это сильно забавляло, кто-то, напротив, был крайне недоволен выходками деда, но сегодня можно с уверенностью сказать, что слава о знаменитом деде Бом-боме будет жить еще очень долго. 

Спасибо вам, Михаил, за ваши шутки и веселье, вы стали неотъемлемой частью нашего города и вошли в его историю.  

сегодня, в 14:02 +13
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