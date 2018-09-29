Ночью на трассе в Тульской области сгорела фура

Фото из архива Myslo.

К счастью, водитель не пострадал.

29 сентября в 2.25 в службу спасения сообщили о возгорании грузового автомобиля «МАЗ». Происшествие случилось на 310 км трассы М-4 «Дон» в Ефремовском районе.

Пожарные расчеты приехали через 19 минут, в итоге открытое горение ликвидировали в 2.47. Пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, в результате происшествия полностью выгорела кабина автомобиля, обгорели передние колеса, фары.

Причина пожара устанавливается.