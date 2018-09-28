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Тула станет новым центром притяжения креативной молодёжи
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Тула станет новым центром притяжения креативной молодёжи

Сегодня на «Октаве» в рамках фестиваля «Трансформаторы. Практика будущего» прошел круглый стол «Креативные лидеры как катализаторы регионального развития».

В мероприятии принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

— Тематика фестиваля созвучна тем процессам, которые сейчас идут в области и, в первую очередь, в Туле. У нас много продвинутых ребят, которые генерируют интересные идеи, и мы с ними находимся в диалоге. Важно, чтобы креативные молодые люди и представители власти слушали и слышали друг друга. Тогда креативное лидерство станет реальным инструментом развития общества Мы, исполнительная власть — консерваторы, а вы вдохновляет нас и заставляет прислушиваться к вашим идеям. Один из примеров такой яркой трансформации города — проект «Тульская набережная». Он воплотил мечту туляков о набережной в городе и стал новым центром притяжения как туляков, так и жителей других городов.

Глава региона подчеркнул, что город постоянно меняется, становится более открытым и доступным. Появляются новые пространства такие как «Октава» и «Искра».

Важно, что каждый проект несет в себе свои функции: «Октава» — образовательную, «Искра» — для отдыха, а «Тульская набережная» — прогулочная зона.

— Надо понимать, что трансформация нередко приводит к разрушению старого и традиций. Но наша задача, развивая город, сохранить его особенности, — подчеркнул глава региона.

Директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко также отметил, что в Туле в последнее время идут большие трансформационные процессы, и что город становится настоящим центром притяжения для интеллектуалов и креативной молодежи.

К участию в круглом столе были приглашены креативные лидеры из разных городов России. Они рассказали о своих проектах и поделились мнением о том, какие цели должно преследовать изменение городских пространств.

Так, по словам куратора Центра современного искусства «Заря» (Владивосток) Алисы Багдонайте, для развития территории важно превратить ее в «место действия», где происходят интересные современные процессы, которые привлекают как наиболее активных местных профессионалов, так и специалистов из других городов.

— Кроме этого, современные проекты должны быть своеобразным профессиональным лифтом, чтобы давать возможность участникам развиваться в личностной и профессиональном плане, — отметила она.

Арт-куратор и основатель московского Творческого объединения «АРТМОССФЕРА» Сабина Чагина рассказала о роли стрит-арта или искусства граффити в изменении облика городов.

— Стрит-арт — очень простое, и в то же время, интересное искусство, понятное многим. Его можно пытаться запретить, но на практике это невозможно. Многие люди пока воспринимают граффити как проявление вандализма, а не вид искусства, хотя в большинстве случаев такие рисунки появляются в заброшенных местах. Такие места, где собираются уличные художники, мы называем складками города. Мы считаем, что лучше определить для них площадку и превратить её в арт-объект.

Губернатор Алексей Дюмин заметил, что в Туле такого восприятия давно нет. Более того, власти сами ищут и привлекают к сотрудничеству по оформлению городских ландшафтов молодых художников, работающих в жанре стрит-арта, и они добавляют красок в жизнь областного центра.

Руководитель Центра городской антропологии КБ «Стрелка» (Москва) Михаил Алексеевский говорил о роли научных исследований в развитии городских пространств:

— Надо обязательно постоянно изучать общественное мнение. Не стоит забывать и про соцсети, где люди делятся фотографиями, причем не только жители, но и туристы. При планировании работ по благоустройству стоит учитывать эти места и создавать проекты, исходя из реальных потребностей.

Арт-менеджер, художник, архитектор, директор фестиваля «Архстояние» и куратор проекта «Арт-Овраг» (г. Выкса Нижегородской области) Юлия Бычкова рассказала об эффективности арт-проектов в сфере урбанистики.

Опыт проекта «Арт-Овраг» особенно интересен тем, что Выкса — моногород, где сейчас градообразующий завод модернизируется и нуждается в специалистах с новым мышлением. И проекты в сфере искусства как раз помогают сформировать у жителей города такое мышление. Кроме того, они могут приносить не только культурный, но и экономический эффект, в том числе создание новых рабочих мест. По словам Юлии Бычковой, подобные проекты могли бы быть реализованы и в моногородах Тульской области.

Участники круглого стола говорили, что результатом перемен в городской жизни часто становится возвращение на малую родину людей, ранее уехавших в другие города. Это касается и нашего региона. Как отметила заведующая Отделом международных проектов Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» Юлия Вронская, не надо уезжать из Тулы, чтобы найти применение своим творческим возможностям.

— Здесь прозвучали смелые, интересные, перспективные идеи, но пока они остаются уделом немногих. А нам важно вовлечь в эту работу как можно больше наших ребят, заинтересовать их, показать новые возможности для их развития. Поэтому все, что было здесь сказано, должно быть тщательно осмыслено и применено на практике, — резюмировал Алексей Дюмин.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:03 0
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