Масштабный фестиваль в «Октаве»: полная программа

Сегодня, 26 сентября, в творческом индустриальном кластере «Октава» стартует масштабный образовательный фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего».

В течение пяти дней на нем выступят не только популярные группы «Аигел», «Хлеб», «Комсомольск» и рэпер Feduk, но и ведущие эксперты в области медиа, урбанистики и образования, включая Тину Канделаки, Григора Бадаляна и Василия Эсманова.

Тема фестиваля «Трансформаторы. Практика будущего» — преобразование городской среды и креативное лидерство. Программа будет разделена на восемь тематических блоков: медиа, урбанистика, дизайн, креативное лидерство, технологии, звук, развлечения и образование.

Гости смогут посетить воркшопы, лекции, концерты, авторские экскурсии Музея станка и театральный перформанс. Мероприятие проходит при активной поддержке Госкорпорации «Ростех» и правительства Тульской области. Организатор фестиваля — агентство MONSTARS.

программа фестиваля

26 сентября

15:00−16:00, Большой зал, 1 этаж.

Лекция «Новое знание о городе: между лунным календарем и сканвордами», спикер: известный москвовед Павел Гнилорыбов, сотрудник Центра Гиляровского при Музее

Москвы и автор самого популярного Telegram-канала про архитектуру «Архитектурные излишества».

16:00−17:00, Большой зал, 1 этаж.

Доклад «Перспективы в век цифровой экономики». Спикер: Елена Казмерчук, заместитель министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области.

Доклад «Перспективы российских технологий на глобальном рынке». Спикер: Олег Мосяж, заместитель генерального директора АНО Сколково Форум.

17:00−18:00, Большой зал, 1 этаж.

Дискуссия «Что значит образование сегодня?» Спикеры — лидеры в сфере инновационного образования: Полина Мальцева, Операционный директор школы «Летово», Андрей Лобанов, основатель международной школы программирования «Алгоритмика», Наталья Чеботарь и Владимир Синельников — основатели медиапроекта о будущем образования Edutainme. Модератор: Аскар Рамазанов, сооснователь научно-творческой резиденции Чехов APi, сооснователь «Теории и практики».

18:00−19:00, Большой зал, 1 этаж.

Public Talk: «Теория малых дел: микропроекты, меняющие города», спикеры: Лиза Савина (проект Smart Urban), Дмитрий Иоффе, проект «Чистые игры».

18:00−19:00, Зал 2, 3 этаж.

Лекция о неформальных пространствах и субкультурных движениях, спикер: Алиса По, бывший журналист Афиши и Бюро 24/7, один из основателей Telegram-канала «Психо Daily».

19:00−20:00, Зал 2, 3 этаж.

«Частная история города. На примере Москвы и Тулы», спикер: этнолог Дмитрий Опарин, сотрудник Института социальной политики при Высшей школе экономики и автор популярной книги «Большая Садовая, 10. История московского дома, рассказанная его жителями».

19:00−20:00, Зал 1, 3 этаж.

Лекция «Как на чистом энтузиазме собрать сотни единомышленников и провести фестиваль-путешествие в 4 городах», спикер: Андрей Попов, основатель фестиваля-путешествия «Человек мира».

20:00−21:00, Большой зал, 1 этаж.

Кинопоказ: фильм о Захе Хадид «Кто не рискует — тот не выигрывает». Документальный фильм-разговор с Захой Хадид, в последние десятилетия ставшей одной из главных фигур в мире архитектуры.

15:00−22:00, 1 этаж.

Открытие фотовыставки, на которой будет представлены 15 муралов (прим.:Мурал — это чрезвычайно большое произведение искусства, чаще всего картина или огромное «граффити», нанесенное на поверхность стены) из города Лодзь в Польше. C 2009-го года в Лодзи стараниями Терезы Сирды-Латушевской работает фонд Urban Forms, основной задачей которого является создание постоянной экспозиции настенной живописи в городском пространстве. В настоящее время коллекция муралов составляет более 50 фресок на фасадах зданий, расположенных в основном в центре города. Они образуют художественную тропу, доступную всем жителям и посетителям Лодзи. Urban Forms подчеркивает, что монументальные работы рождаются из диалога, а точнее, «полилога» среди авторов, организаторов, спонсоров и жителей города. В результате столкновения разных перспектив и точек зрения появляются работы, которые становятся важным маркером городской идентичности.

20:00−22:00, Двор кластера.

Dj Slava Gee.

27 сентября

13:00−14:00, Большой зал, 1 этаж.

Лекция об опыте Республики Татарстан в формировании комфортной городской среды, спикер — Наталья Фишман, советник президента республики Татарстан, ведущий эксперт по созданию публичных пространств, музейных проектов.

14:00−15:00, Большой зал, 1 этаж.

Открытая дискуссия «Лучшие практики территориального брендинга регионов и городов. Зарубежные и российские кейсы», модератор: Григор Бадалян, специалист по территориальному брендингу, автор бренда Тулы, директор по стратегии коммуникационного агентства STELLAR. Участники обсудят территориальный брендинг как фактор регионального развития, а также лучшие мировые и российские практики брендов городов и регионов, сыгравшие положительную роль в форсировании экономического роста.

15:00−16:00, Большой зал, 1 этаж.

Лекция «От чуткой розетки к умному насосу: как управлять инновациями в городе?», спикер: Эльдар Файзуллин, Руководитель отдела тестирования новых технологий Департамента информационных технологий Правительства г. Москвы.

15:00−16:00, Двор кластера.

Турнир по пинг-понгу.

16:00−17:00, Большой зал, 1 этаж.

Лекция главного редактора интернет-издания Strelka Magazine Сони Эльтерман.

17:00−18:00, Большой зал, 1 этаж.

Лекция «Как превратить образовательные курсы в успешный бизнес?», спикер: Мария Бородецкая, основатель образовательного лектория «Синхронизация», крупнейший лекторий в Москве, который каждый месяц проводит больше 100 мероприятий и принимает 3000 слушателей. С 2018 года Синхронизация запустила онлайн-университет.

17:00−18:00, Музей станка, 2 этаж.

Авторская экскурсия по Музею станка от создателей музея. Экскурсовод: генеральный директор компании «Культура потребления» и режиссер Дарья Женихова, она расскажет о технологиях музея, его концепции и ответит на главный вопрос — почему Музей станка важен, нужен и отмечен знаковой точкой на карте не только российских, но и мировых музеев. *Авторские экскурсии можно посетить бесплатно, билеты в Музей станка приобретаются отдельно.

18:00−19:00, Большой зал, 1 этаж.

Презентация проектов «Как Выкса стала центром культурной жизни», спикер: Юлия Бычкова, арт-менеджер, директор фестиваля «Архстояние» и куратор проекта «Арт-Овраг» (Выкса).

18:00−19:00, Зал 2, 3 этаж.

Лекция по промышленному дизайну, спикер: Владимир Шипилов, дизайн-директор ПАО «Октава».

19:00−20:00, Большой зал, 1 этаж.

Лекция и тренинг от Юрия Квятковского, педагога школы-студии МХАТ и режиссера нашумевшей хип-хоперы «Копы в огне» и одного из первых иммерсивных спектаклей в России «Норманск».

19:00−20:00, Музей станка, 2 этаж.

Авторская экскурсия по Музею станка от создателей музея. Экскурсовод: генеральный директор компании «Культура потребления» и режиссер Дарья Женихова, она расскажет о технологиях музея, его концепции и ответит на главный вопрос — почему Музей станка важен, нужен и отмечен знаковой точкой на карте не только российских, но и мировых музеев.

19:00−21:00, Двор кластера.

DJ Женя Дубовой.

20:00−21:00, Большой зал, 1 этаж.

Кинопоказ: Фильм «Про рок» — документальный фильм о творческом пути участников трех молодых групп из Екатеринбурга.

21:00−22:00, Двор кластера.

Концерт группы «ХЛЕБ», комедийный рэп от трех популярных видеоблогеров.

28 сентября

15:00−16:00, Большой зал, 1 этаж.

Лекция «Как нарративы и истории помогают строить коммуникацию», спикеры: Василий Эсманов, сооснователь Esmanov&Co и издательского дома Look At Media (интернет-газета о жизни города The Village, журнал для девушек Wonderzine), Мила Кудрякова, психолог, сооснователь системы сценарного проектирования Make Sense.

15:00−16:00, Зал 2, 3 этаж.

Лекция Николая Редькина, автор портала The Flow, «Как и почему русский рэп всех победил».

16:00−17:00, Двор кластера.

Турнир по пинг-понгу.

16:00−20:00, Большой зал, 1 этаж.

Открытая стратегическая сессия «Город-герой: создаем персонажа Тулы». Спикеры: Василий Эсманов, сооснователь Esmanov&Co и издательского дома Look At Media (интернет-газета о жизни города The Village, журнал для девушек Wonderzine), Мила Кудрякова, психолог, сооснователь системы сценарного проектирования Make Sense.

17:00−18:00, Техническая библиотека, 1 этаж.

Public Talk «Музыкальные медиа в 2018 году: ресурсы, паблики, телеграм-каналы, YouTube», спикеры: Денис Бояринов, редактор раздела «Современная музыка» на портале Colta.ru, Николай Редькин, автор портала The Flow, Василий Трунов, ведущий блога «Вписка» и Сергей Мудрик, музыкальный редактор программы «Вечерний Ургант».

17:00−18:00, Музей станка, 2 этаж.

Авторская экскурсия по Музею станка от создателей музея. Экскурсовод: Алиса Прудникова, комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства, она расскажет гостям о взаимодействии заводов и искусства, и ответит на вопрос, почему тема производства и индустриальные пространства так привлекают художников и становятся знаковыми современными объектами.

17:00−18:00, Зал 2, 3 этаж.

Лекция «Антропология уличного искусства». Спикеры: Сабина Чагина, ведущий российский эксперт и куратор проектов в области уличного искусства, создатель и организатор III Биеннале искусства уличной волны «Артмоссфера», возглавляет одноименное творческое объединение «Артмоссфера», которое выступает агентом поддержки и развития уличного искусства и культуры в России.

18:00−19:00, Техническая библиотека, 1 этаж.

Дискуссия на тему «Монетизация артиста в новых реалиях рынка», спикеры Арсений Козымаев, Sony Music Entertainment Russia, Алексей Рожков, Директор артиста Feduk, Сергей Мудрик.

18:00−19:00, Зал 1, 3 этаж.

Панельная дискуссия: «Как создать культурный продукт без границ: язык, география, тренды», спикеры: Денис Корнеевский, директор независимого книжного магазина «Пиотровский» в Перми и Екатеринбурге, Катя Гольдберг, сооснователь архитектурного бюро Orchestra, Юлия Вронская, заведующая Отделом международных проектов Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и Федор Елютин, импресарио Remote Moscow.

19:00−20:00, Музей станка, 2 этаж.

Авторская экскурсия по Музею станка от создателей музея. Экскурсовод: Алиса Прудникова, комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства, она расскажет гостям о взаимодействии заводов и искусства, и ответит на вопрос, почему тема производства и индустриальные пространства так привлекают художников и становятся знаковыми современными объектами.

19:00−20:00, Зал 1, 3 этаж.

Открытое интервью: Импресарио Remote Moscow Фёдор Елютин расскажет о новых форматах театра.

19:00−20:00, Зал 2, 3 этаж.

Лекция «Кому принадлежат наши эмоции», спикер: Андрей Зорин, доктор филологических наук, профессор Оксфордского университета и МВШСЭН.

19:00−21:00, Двор кластера.

DJ Pavelena.

21:00−22:00, Двор кластера.

Концерт Feduk, популярного исполнителя хип-хопа и хаус-рэпа, автора хитов «Розовое вино» и «Моряк».

29 сентября

12:00−13:00, Большой зал, 1 этаж.

Панельная дискуссия «Новая Тула».

12:00−13:00, Зал 1, 3 этаж.

Лекция Терезы Сирды-Латушевско, основателя фонда Urban Forms, целью которого является создание постоянной экспозиции настенной живописи в городском пространстве.

13:00−16:00, Зин-редакция, 1 этаж.

Мастер-классы от ведущей московская студии рисования DrawAndGo.

13:00−14:00, Большой зал, 1 этаж.

Лекция «Мыслить глобально действовать локально: опыт индустриальной биеннале и проекта «Немосква». Спикер: Алиса Прудникова, комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

13:00−15:00, Техническая библиотека, 1 этаж.

Презентация детских творческих мастерских кластера. «Октава» и Музей станка. Семейный мастер-класс, где мамы и папы наравне с ребятами разработают новое городское пространство, узнают о современном подходе к экологии и о том, как инженеры помогают нашим домам и улицам становиться лучше.

14:00−15:00, Двор кластера.

Турнир по пинг-понгу.

14:00−15:30, Зал 2, 3 этаж.

Занятие по йоге от YOGACHOICE.

15:00−16:00, Зал 1, 3 этаж.

Панельная дискуссия о волонтерстве.

15:00−16:00, Двор кластера.

Турнир по пинг-понгу.

15:00−16:00, Большой зал, 1 этаж.

Public Talk «Город в смартфоне. Как «онлайн» меняет мобильность в мегаполисах», спикеры: Алексей Минин, директор прикладного института анализа данных «Делойт энд Туш» и Ани Асланян, член экспертного совета Госдумы по развитию экономики нового технологического поколения.

16:00−17:00, Большой зал, 1 этаж.

Лекция Тины Канделаки, генерального продюсера «Матч ТВ», журналиста и общественного деятеля.

16:00−17:00, Зал 1, 3 этаж.

Лекция «Организация музыкальных мероприятий: можно ли превратить это в профессию?». Спикер: Степан Казарьян, Московский независимый промоутер, основатель и руководитель фестивалей «Боль» и Moscow Music Week, Сергей Мудрик.

16:00−17:30, Зал 2, 3 этаж.

Занятие по йоге от YOGACHOICE.

17:00−18:00, Большой зал, 1 этаж.

Открытое интервью с Сабиной Чагиной, основателем объединения «Артмоссфера», соорганизатором Биеннале уличного искусства, первого в России события такого масштаба, посвященного стрит-арту.

17:00−18:00, Техническая библиотека, 1 этаж.

Лекция Алексея Новикова, президента компании Habidatum, специализирующейся в области замеров и аналитики спонтанных городских данных.

17:00−18:00, Музей станка, 2 этаж.

Авторская экскурсия по Музею станка от создателей музея. Экскурсовод: Юлия Ширина, эксперт компании «Культура потребления» и продюсер контента Музея станка, она расскажет об индустриальном развитии через истории героев Музея, людей, изменивших промышленность, изобретателей и инженеров.

18:00−19:00, Большой зал, 1 этаж.

Public Talk Филиппа Миронова и Павла Вардишвили, бывших журналистов таких изданий, как Афиша Daily и Interview и сооснователей Telegram-канала «Психо Daily».

18:00−19:30, Зал 2, 3 этаж.

Занятие по йоге от YOGACHOICE.

18:00−19:00, Зин-редакция, 1 этаж.

Лекция «Сравнительный анализ креативных методик», спикер: Даниил Морозенко, руководитель группы бренда и коммуникационного дизайна Яндекс.Еда.

18:00−19:00, Техническая библиотека, 1 этаж.

Дискуссия «Как заявить о себе артисту в 2018 году?», спикеры: Диана Пашковская, редактор Яндекс. Музыки, Степан Казарьян, Московский независимый промоутер, основатель и руководитель фестивалей «Боль» и Moscow Music Week, Сергей Мудрик.

19:00−20:00, Большой зал, 1 этаж.

Дискуссия «Как рассказывать о бренде так, чтобы тебе поверили». Участники: Филипп Миронов и Павел Вардишвили, бывшие журналисты таких изданий, как Афиша Daily и Interview и сооснователи Telegram-канала «Психо Daily», Олег Пащенко, медиа-художник, иллюстратор, преподаватель Британской высшей школы дизайна, Школы дизайна НИУ ВШЭ, Дмитрий Чигирин, копирайтер Leo Burnett Group Russia / Родная Речь, автора проекта «Невидимый копирайтер». Модератор: Алена Соловьева, программный директор фестиваля «Трансформаторы.Практика будущего».

19:00−20:00, Музей станка, 2 этаж.

Авторская экскурсия по Музею станка от создателей музея. Экскурсовод: Юлия Ширина, эксперт компании «Культура потребления» и продюсер контента Музея станка, она расскажет об индустриальном развитии через истории героев Музея, людей, изменивших промышленность, изобретателей и инженеров.

19:00−21:00, Двор кластера.

DJ Stacy Blaze.

21:00−22:00, Двор кластера.

Концерт Аигел, электронного хип-хоп-дуэта, состоящего из Айгель Гайсиной из Набережных Челнов и Ильи Барамии из Санкт-Петербурга, авторов хита «Татарин».

30 сентября

12:00−13:00, Двор кластера.

Турнир по пинг-понгу.

12:00−14:00, Зин-редакция, 1 этаж.

Мастер-классы от ведущей московская студии рисования DrawAndGo.

13:00−14:00, Зал 1, 3 этаж.

Открытое интервью Сергея Мудрика, музыкального редактора программы «Вечерний Ургант» и YouTube-канала «On Air».

13:00−14:00, Зал 2, 3 этаж.

Лекция «Иррациональная геометрия: как найти современную визуальность» о создании динамичных визуальных систем для культурных организаций и событий, спикер: Инджила Самад Али, дизайнер компании «Ценципер», автор проектов для Московского метрополитена и Государственной Третьяковской галереи, приглашенный преподаватель Британской высшей школы дизайна.

13:00−15:00, Двор кластера.

DJ Anna Zosimova.

13:00−15:00, Техническая библиотека, 1 этаж.

Презентация детских творческих мастерских кластера «Октава» и Музея станка. Семейный мастер-класс, где родители наравне с ребятами разработают новое городское пространство, узнают о современном подходе к экологии и о том, как инженеры помогают нашим домам и улицам становиться лучше.

14:00−15:00, Большой зал, 1 этаж.

Лекция Даниила Трабуна, бывшего главного редактора журнала Афиша, а сегодня медиадиректора Яндекс.Дзена.

15:00−16:00, Большой зал, 1 этаж.

Лекция «Как преподавать философию, делая вид, что преподаешь продуктовый дизайн», спикер: Олег Пащенко, медиа-художник, иллюстратор, преподаватель Британской высшей школы дизайна, Школы дизайна НИУ ВШЭ, победитель 48-го Международного фестиваля рекламы «Каннские львы».

15:00−16:00, Зал 1, 3 этаж.

Лекция «Биохакинг. Эффективность. Выносливость. Долголетие». Спикер: Алексей Безымянный, заместитель главного внештатного специалиста по скорой и неотложной медицинской помощи Департамента здравоохранения города Москвы.

15:00−16:00, Двор кластера.

Концерт группы Комсомольск, молодой московской группы, исполняющей гитарную поп-музыку с ироничными текстами.

16:00−17:00, Большой зал, 1 этаж.

Лекция «Как децентрализация создает культуру на примере Пушкина, Достоевского, Тургенева, Толстого». Спикер: Борис Куприянов, советник директора издательства «Наука», генеральный директор проекта «Горький».

16:00−17:00, Двор кластера.

DJ Мудрик.

17:00−18:00, Большой зал, 1 этаж.

Лекция «Оболочка нового мира. Инновации в промышленном дизайне». Спикер: Умберто Жираудо, куратор курса Product Design в БВШД, основатель компании DesignZavod.

18:00−19:00, Техническая библиотека, 1 этаж.

Презентация книги «Эпоха агломераций», спикер: главный редактор Антон Кальгаев, культуролог, независимый куратор исследовательских, издательских и выставочных проектов.

18:00−19:00, Музей станка, 2 этаж.

Интеллектуальная игра «Мозгострой» — интерактивная викторина, посвященная теме промышленности в мировой истории, современной жизни и поп-культуре.