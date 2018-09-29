«Арсенал» проиграл «Уралу» со счетом 2:1

Финальный свисток. Проиграл «Арсенал» в гостях. Команда Олега Кононова провела неплохой матч и не заслужила сегодня поражения. Был ли забит первый гол «Урала» с офсайда, пусть разбираются специалисты.

94' Наконец-то желтую карточку получает Бикфалви. Очень много фолит футболист на тульских игроках.

92' К нашему сожалению вратарь «Урала» сегодня отбивает практически все мячи. Неплохой матч проводит Годзюра.

90' Пять минут добавил арбитр.

90' Берхамов подал мяч точно в руки Годзюре.

90' Досталось Григалаве — очередной штрафной в ворота уральцев.

88' Бросил все свои силы «Арсенал» в атаку. Тульские футболисты проводят много времени в штрафной соперника, но, к сожалению, безрезультатно.

86' Лесовой заменил Мирзова. Последняя замена у нас.

84' Как же обидно! Пропускаем второй мяч в конце игры. Эль Кабири отдал пас слева на Панюкова, а тот не промахнулся. 2:1.

84' Гол в ворота «Арсенала».

83' В который раз за сегодня сбивают Хагуша. Бумаль его срезал. Но Анри настоящий боец, поднимается с газона и готов играть дальше. А Лапочкин выписал «горчичник» игроку «Урала».

82' Чем ближе к концу матча, тем сильнее накаляется атмосфера на поле. Много фолят игроки обеих команд. Идет жесткая борьба.

81' Прорвался Мирзов в штрафную соперника, но как же неудачно сыграл Резиуан. Не смог обработать мяч и упустил его за пределы поля.

79' Осталось играть чуть больше 10 минут. «Арсеналу» надо забивать, наши ребята неплохо смотрятся в этом матче!

77' Берхамов пробил выше стенки в верхний угол, на добивании оказался Джорджевич, но вратарь Годзюра отбил! Как же так?!

76' Джорджевича сбили на линии штрафной. Берхамов идет исполнять стандарт.

75' Момент! Годзюр вытащил мяч из нижнего угла после сильнейшего удара Мирзова.

74' Бакаева заменил Ожегович. Выпускает Кононов еще одного форварда. Три нападающих у «Арсенала» на поле!

73' Снова опасно у ворот Годзюра. Прессингуют арсенальцы хозяев поля.

70' Сфолили на Джорджевиче. Берхамов пробивал штрафной — мощнейший удар, но мяч пролетел мимо ворот. Эх!

68' Эванс Кангва вышел вместо Сергея Ткачева. Аплодируют Сергею тульские болельщики. Пока его гол единственный в этом матче для «Арсенала».

65' Последняя замена у уральцев. Емельянов вышел вместе Фидлера.

63' Подождите-ка. Игроки «Арсенала» доказывают арбитру, что гол был забил с офсайда! Лапочкин посоветовался с ассистентами — засчитали мяч…

63' Шикарный, конечно, пас Фидлера из-за пределов штрафной на Панюкова.

63' ГОЛ! «Урал» забил. Панюков. 1:1.

62' Еще одна замена у «Урала». Араторе уходит с поля, вместо него вышел Отман Эль Кабир.

58' Отметим, что свой гол арсенальцы посвятили Игорю Горбатенко. У игрока тульской команды умер отец. Выражаем свои соболезнования. Держись, Игорь!

57' Первая замена в матче. Тренер «Урала» поменял Ильина на Панюкова.

56' Денис Кулаков схватил Мирзова за футболку и получил «горчичник».

55' «Арсенал» тоже пока не собирается уходить со своей половины поля.

54' Пока «Урал» удерживает мяч на половине поля гостей.

52' Первая желтая карточка. Хагуш жестко сфолил на Бикфалви.

50' «Арсенал» активно начал второй тайм. Еще одну атаку оружейников отбили игроки «Урала».

49' Опять сфолили на Хагуше. На этот раз Бумаль свалил нашего игрока. Штрафной.

46' И практически сразу опасно у ворот «Арсенала». Араторе пробивал штрафной с левого фланга, Брызгалов неточно пробил головой. Мяч пролетел мимо ворот.

46' Команды немного отдохнули, получили наставления от тренеров и готовы в бой. Ждем от оружейников только победы!

Оперативный фоторепортаж от ПФК «Арсенал».

45' Арбитр не добавил к первому тайму времени. Команды уходят на перерыв.

40' Хорошая атмосфера на «Екатеринбург-Арене». Болельщики «Урала» поддерживают свою команду и гонят ее вперед.

38' Убойный момент не реализовали уральцы! Как же повезло сейчас оружейникам. Араторе пробивал в нижний угол ворот, но Нигматуллин вытащил мяч. На добивании был Ильин, но сыграл он весьма неудачно.

37' Пока больше владеет мячом «Урал», а у «Арсенала» больше фолов.

36' Эрик Бикфалви забрался в офсайд.

35' Альварес с левого фланга подал на Кадири, но уральцы не дали пробить «Арсеналу».

30' МОМЕНТИЩЕ! Бакаев мощно пробил под перекладину. Годзюр в последний момент дотянулся до мяча.

28' И сразу же момент для уральцев. Наш вратарь выбил мяч.

27' Лука Джорджевич пробил из штрафной в створ ворот, Годзюр отбил мяч, а на добивании оказался Ткачев.

27' ГООООООООООООООЛ!!! Сергей Ткачев!

Джорджевич на газоне, досталось ему от соперника. Поднимается Лука.

22' Опасная атака «Арсенала»! Сбивают Ткачева в штрафной уральцев, всё по правилам, нарушения нет.

19' Араторе подтолкнул Хагуша в штрафной туляков. Арбитр не стал фиксировать фол.

17' Снова туляки прорвались к воротам «Урала» — Мирзову в последний момент не дали пробить. Практически все атаки оружейников проходят пока по левому флангу.

16' Штрафной у ворот Нигматуллина. Димитров навешивал в штрафную, туляки выбили мяч.

14' Димитров жестко столкнулся с Мирзовым. Арсеналец получил довольно неприятный удар, однако помощь медиков не потребовалась.

12' Переместились туляки в штрафную соперника. Первый угловой для оружейников. Неудачно разыграли.

11' Снова подбираются к нашим воротам уральцы через фланги. Активизировался «Урал», надо быть внимательнее.

10' ОПАСНО возле наших ворот! Кулаков опасно навесил с фланга на Ильина, но Нигматуллин на месте.

9' Удар от ворот. Годзюр выбивает мяч на вторую половину поля, первым на подборе был «Арсенал».

4' Из-за штрафной бил Ткачев, но снова мяч не попадает в ближний угол.

3' Хагуш ворвался в штрафную с правого фланга и пробил. Правда мимо.

2' Осторожно начали команды, пока присматриваются друг другу.

0' Стартовый свисток, матч начался! Вперед, «Арсенал»!

0' Судейская бригада матча:

Главный арбитр: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

Ассистенты: Дмитрий Мосякин (Москва), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург)

0' Антураж перед игрой от ПФК «Арсенал». Смотрите, какой красавец-стадион! «Екатеринбург-Арена» в этом году принимала матчи чемпионата мира.

0' Сегодня оружейники сыграют в серой форме, екатеринбуржцы — в оранжевой.

0' Составы команд уже известны. Вот они:

0' Посмотрим турнирную таблицу. Оружейники сейчас занимают 10 строчку, а уральцы — 12-ую.

0' Итак, немного статистики. «Арсенал» и «Урал» шесть раз встречались в рамках Премьер-лиги. Дважды побеждали уральцы, один раз туляки и три раза была ничья. В этих противостояниях футболисты забили по 7 мячей.

0' Хорошие новости — вчера встречались молодежные команды «Арсенала» и «Урала». Наши ребята обыграли соперников со счетом 4:1. Вот так! Ждем позитивного результата и от «взрослых».

Обзор матча:

0' Кстати, игру покажет телеканал МАТЧ-ТВ.