Самое длинное лунное затмение столетия туляки увидят 27 июля

27 июля астрономы призывают всех взглянуть на ночное небо. Сразу два уникальных космических явления можно будет увидеть на небосводе этой ночью.

Одно из них — Великое противостояние Марса: Земля проходит между Марсом и Солнцем так, что две планеты оказываются максимально близко друг к другу. Во время противостояния Марс будет всего в 57 миллионах километров от нашей Земли, за ним можно будет наблюдать целых четыре часа!

Второе явление — самое длинное в XXI веке лунное затмение. На полтора часа Луна окрасится в кроваво-красный цвет и будет видна на всей территории России, в том числе и в Тульской области. Следующее такое затмение случится только через 15-17 лет, так что пропустить его никак нельзя!

Понаблюдать за космическими телами приглашает городское пространство «Искра».

В 20.00 во внутреннем дворе состоится «Ночь открытой астрономии»: тулякам покажут небесные объекты в телескоп и доступно расскажут об увиденном. Также посетителей ждут лекции «Полное лунное затмение» и «Великое противостояние Марса». Лекции читает преподаватель физики и астрономии, издатель «Астрологического энциклопедического словаря» Александр Юрьевич Саплин. Подробнее о мероприятии можно узнать в официальной группе «Искры».