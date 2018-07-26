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Самое длинное лунное затмение столетия туляки увидят 27 июля

Самое длинное лунное затмение столетия туляки увидят 27 июля

По удивительному совпадению оно пройдет одновременно с другим космическим явлением.

27 июля астрономы призывают всех взглянуть на ночное небо. Сразу два уникальных космических явления можно будет увидеть на небосводе этой ночью.

Одно из них — Великое противостояние Марса: Земля проходит между Марсом и Солнцем так, что две планеты оказываются максимально близко друг к другу. Во время противостояния Марс будет всего в 57 миллионах километров от нашей Земли, за ним можно будет наблюдать целых четыре часа!

Второе явление — самое длинное в XXI веке лунное затмение. На полтора часа Луна окрасится в кроваво-красный цвет и будет видна на всей территории России, в том числе и в Тульской области. Следующее такое затмение случится только через 15-17 лет, так что пропустить его никак нельзя!

Понаблюдать за космическими телами приглашает городское пространство «Искра».

В 20.00 во внутреннем дворе состоится «Ночь открытой астрономии»: тулякам покажут небесные объекты в телескоп и доступно расскажут об увиденном. Также посетителей ждут лекции «Полное лунное затмение» и «Великое противостояние Марса». Лекции читает преподаватель физики и астрономии, издатель «Астрологического энциклопедического словаря» Александр Юрьевич Саплин. Подробнее о мероприятии можно узнать в официальной группе «Искры».

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 11:11 +1
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Место
городское пространство Искра

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