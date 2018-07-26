25 июля 2018 года «за ратную доблесть и героизм, проявленные защитниками Отечества в ходе ожесточенных сражений» Узловой было присвоено звание «Город воинской доблести».

Ранее вопрос о присвоении почетного звания обсуждался региональным правительством, окончательное решение было принято лишь в конце июля. Узловая стала городом воинской доблести наряду с Алексином, Белевом, Веневом и Плавском.