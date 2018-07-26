новости
новости
Регистрация
Узловая стала городом воинской доблести

Узловая стала городом воинской доблести

Соответствующий указ подписал губернатор Алексей Дюмин.

25 июля 2018 года «за ратную доблесть и героизм, проявленные защитниками Отечества в ходе ожесточенных сражений» Узловой было присвоено звание «Город воинской доблести».

Ранее вопрос о присвоении почетного звания обсуждался региональным правительством, окончательное решение было принято лишь в конце июля. Узловая стала городом воинской доблести наряду с Алексином, Белевом, Веневом и Плавском.

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 12:42 +1
Другие статьи по темам
Событие
Присвоение почетного званияГород воинской доблести
Люди
Алексей Дюмин
Место
Узловая

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Болельщики – «Арсеналу»: «Ждем от вас побед, не подведите нас!»
Болельщики – «Арсеналу»: «Ждем от вас побед, не подведите нас!»
«Фестивальное лето»: какие события ждут туляков этим летом?
«Фестивальное лето»: какие события ждут туляков этим летом?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.