Узловая стала городом воинской доблести
Соответствующий указ подписал губернатор Алексей Дюмин.
25 июля 2018 года «за ратную доблесть и героизм, проявленные защитниками Отечества в ходе ожесточенных сражений» Узловой было присвоено звание «Город воинской доблести».
Ранее вопрос о присвоении почетного звания обсуждался региональным правительством, окончательное решение было принято лишь в конце июля. Узловая стала городом воинской доблести наряду с Алексином, Белевом, Веневом и Плавском.
Другие статьи по темам
Люди
Место