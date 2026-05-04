Инцидент произошел 2 мая. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как две девушки идут по тротуару и в одну из них буквально влетает парень на самокате.

Судя по видео, удар был очень сильным. Несмотря на это, пострадавшая самостоятельно поднялась. Самокатчик не посчитал нужным помочь девушке и, отряхнувшись, уехал.

По данному факту в региональном СК организована проверка:

«Следователем следственного отдела по Пролетарскому району города Тулы в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности водителя электросамоката и всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе ведомства.