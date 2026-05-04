В Специальном управлении ФПС № 88 МЧС России торжественно открыли памятную доску старшему инструктору-пожарному специализированной пожарно-спасательной части № 119 Илье Борисовичу Ковалёву. Он героически погиб при исполнении служебного долга во время пожара, возникшего после атаки беспилотного летательного аппарата.

На церемонию собрались: начальник Главного управления МЧС России по Тульской области полковник внутренней службы Алексей Сабадырев, его первый заместитель Сергей Забаровский, родные и близкие погибшего, а также руководство и коллектив предприятия, которое защищал пожарный.

Трагедия произошла в ночь на 11 июля прошлого года. Примерно в четыре часа утра на пункт связи спецчасти № 119 поступил сигнал о возгорании после удара БПЛА. Через две минуты отделение пожарных во главе с Ильей Ковалевым прибыло на объект. Однако последовала повторная атака беспилотника — в соседнем здании вспыхнуло новое пламя. Получив информацию от диспетчера, Ковалёв немедленно выдвинулся на то место и принял решение задействовать резервную пожарную автоцистерну. Во время боевого развертывания, при очередном ударе БПЛА, отважный спасатель погиб.

Более шестнадцати лет Илья Ковалёв отдал службе в пожарной охране. Путь начался 8 июня 2009 года с должности пожарного во 2-й пожарно-спасательной части. 22 октября 2012 года он стал командиром отделения, а 1 декабря 2023-го — помощником начальника караула. С 24 января 2025 года его перевели на должность старшего инструктора-пожарного в спецчасть № 119. Коллеги запомнили Илью как человека исключительной ответственности, трудолюбивого и принципиального — он всегда доводил дело до конца. Не раз участвовал в тушении пожаров и аварийно-спасательных работах, умел быстро оценить обстановку и принять верное решение.

За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, старший прапорщик внутренней службы Ковалев Илья Борисович Указом Президента Российской Федерации награжден орденом Мужества (посмертно).