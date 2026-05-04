Глава региона подчеркнул, что ответственным может грозить статья за халатность.

В Тульской области на особом контроле оказался аварийный мост в Веневском районе. Губернатор Дмитрий Миляев поручил принять дополнительные технические меры, чтобы полностью исключить проезд транспорта по опасному сооружению, либо ускорить его ремонт.

Мост на улице Дружба в поселке Мордвес был построен в 1985 году. В декабре 2025 года комиссия признала его аварийным — требуется полная реконструкция. Стоимость проектирования оценивается в 10–15 млн рублей, а сами работы — до 300 млн рублей.

Сейчас движение транспорта по мосту ограничено, но, как выяснилось на совещании, одной лишь таблички «Проезд запрещён» недостаточно. Губернатор обратил внимание, что автомобили продолжают ездить по аварийному объекту.

«Либо вы допускаете проезд по мосту — тогда ремонтируйте быстрее. Либо, если он признан аварийным и есть объезд, исключите возможность проезда вообще», — подчеркнул глава региона.

Миляев подчеркнул, что ситуация не может быть «шаткой»: мост признан аварийным ещё в 2015 году, и за 11 лет никаких кардинальных мер принято не было. В случае трагедии к администрации возникнут вопросы по статье 293 УК РФ (халатность).

На совещании уточнили, что для обеспечения транспортной доступности специалисты ремонтируют объездную дорогу протяженностью около 5 км. В прошлом году участок засыпали щебнем, в этом году завершат оставшиеся 330 метров.

Губернатор напомнил чиновникам о необходимости говорить людям правду, даже если она неудобна:

«Правда может быть неудобной для людей, да, или не очень приятной, но во всяком случае она должна быть правдой».