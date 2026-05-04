Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сегодня, 4 мая, провел рабочую встречу с заместителем секретаря Общественной палаты РФ, главой «Союза семей России» Владиславом Грибом.

«Вы многое делаете для укрепления института семьи, на высоком уровне представляете интересы российских семей», — подчеркнул глава региона.

Дмитрий Миляев рассказал о масштабной работе, которая ведется в Тульской области для поддержки семей.

В регионе действует бренд «Тульская область — территория семейного счастья» и реализуется 57 направлений помощи семьям. Вот основные из них:

Региональный материнский капитал: 1 млн рублей женщинам, родившим второго ребёнка до 25 лет или третьего — до 28 лет.

Единовременная выплата: 25 тыс. рублей при рождении каждого ребёнка на территории области (независимо от возраста родителей).

Поддержка малоимущих: ежемесячная выплата 3 тыс. рублей на второго ребенка от 1,5 до 3 лет.

Многодетные семьи: областной маткапитал 150 тыс. рублей (третий и последующие дети) на жильё, ремонт, газификацию или обучение. Бесплатные земельные участки или выплата 200 тыс. рублей взамен участка.

Ипотека и жилье: с 2025 года — 1 млн рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребёнка. Компенсация до 75% затрат на аренду жилья.

Образование: 50% компенсация за обучение в вузах и колледжах для детей из многодетных семей. Бесплатное обучение для молодых многодетных родителей-студентов.

Поддержка бизнеса: более 2,5 тыс. предприятий присоединились к Региональному демографическому стандарту. Застройщики дают скидки на жильё (до 1,5 млн рублей), а более 50 компаний выплачивают премии при рождении детей (от 500 тыс. до 1 млн рублей).

С 2026 года в регионе появятся «студенческий материнский капитал» и региональная жилищная ипотека для молодых учёных. Работают службы «Медицинский помощник» и «Социальный помощник» (сопровождение женщин).

В ходе встречи стороны договорились о совместных мероприятиях на Демографическом форуме в августе и о том, что губернатор поделится опытом региона на площадке Общественной палаты РФ.

«Для нас важно, чтобы работа вашего образовательного консорциума в нашем регионе была продолжена… Правительство области окажет полную поддержку „Союзу семей России“… Уверен, что общими усилиями мы добьёмся успехов в деле сбережения народа России», — заключил Дмитрий Миляев.