Фото из группы «Грибы и грибники Тула».

В России готовятся к цифровизации процесса получения разрешений на сбор редких видов грибов и растений. Речь идет о проекте приказа Минприроды РФ, который сейчас проходит общественное обсуждение, сообщает «Парламентская газета».

Ранее для получения такого документа требовалось личное обращение в профильные органы. Теперь же процедуру планируют упростить и сделать полностью дистанционной. Планируется, что с 1 сентября 2027 года подать заявление можно будет онлайн.

После подачи полного пакета документов ведомство обязано принять решение о выдаче или отказе в течение 15 рабочих дней.

Речь не идет о разрешении ходить в лес за грибами для личного пользования. В России действует строгий запрет на сбор любых видов, занесенных в Красную книгу. За нарушение предусмотрены серьезные штрафы, а в некоторых случаях — и уголовная ответственность.

В Красную книгу включено более 700 редких видов грибов и растений. Список постоянно пополняется для усиления их защиты. Среди них есть как всем известные, так и экзотические экземпляры: сыроежка золотистая, черный трюфель, рогатик субарктический и гриб рубиновый и др.