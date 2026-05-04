На оперативном совещании в правительстве губернатор рассмотрел обращения граждан. Одно из них — от Андрея Лунева из Заокского района — касалось проблем с реализацией жителями продукции, выращенной на их приусадебных участках. По словам жителя, мест для такой торговли в Заокском районе нет.

«Действительно, обозначенная жителями проблема есть. Люди торгуют с земли», — доложил Александр Ильинский, министр развития предпринимательства и торговли Тульской области.

Конкретно по Заокскому району он сообщил, что по поручению губернатора вся торговая инфраструктура сейчас инвентаризируется, в том числе и с точки зрения доступности для малоформатной торговли.

Министр рассказал, что на практике решить вопрос можно несколькими путями.

«Это классическое включение в схему торговой площадки через предпринимателя — розыгрыш — закрепление за предпринимателем. Либо это касается муниципальной нераз граниченной земли, либо организация таких торговых мест на частной территории возле ТЦ возле каких-то торговых объектов, либо вообщ е за счёт эл ементов благоустр ойства» .

Ильинский отметил, что реализация данных решений невозможна без полного включения районной администрации. В Заокском решение найдено — туда уже выезжали чиновники и просмотрели территорию.

«Найдены две торговые локации: одна перед торговым центром, вторая — перед пекарней местного райпо. Сейчас ведутся переговоры с хозяйствующими субъектами. С 1 июня площадка заработает».

Губернатор поручил на примере Заокского района подойти к вопросу комплексно и проанализировать состояние околорыночной ярмарочной торговли и в других муниципалитетах.

«Всё, что люди выращивают в своих личных подсобных хозяйствах и на приусадебных участках, в первую очередь, выращивается для собственного употребления. Но какие-то излишки образуются, люди выходят торговать. И выглядит это неэстетично, негигиенично, торгуют с каких-то ящиков на полу, на земле».

Дмитрий Миляев поручил разработать алгоритмы для администраций, чтобы главы понимали порядок действий для организации такой торговли.

«Надо возглавить то, что не можешь победить, в хорошем смысле слова, — отметил Миляев. — Потому что сотрудникам правоохранительных органов гонять всякий раз торгующих бабушек — история так себе, проходили её не единожды и никогда толком успеха не добивались. Этой торговле нужно придать управляемый и нормальный внешний вид».

Ильинский отметил, что у Тулы есть хорошая практика, разработанная еще тогда, когда Дмитрий Миляев был главой администрации областного центра.

«По вашему поручению были выделены и благоустроены специальные зоны на территории действующих рынков, предусмотрено льготное предоставление торговых мест для пенсионеров и владельцев».

Министр сообщил, что методические рекомендации по масштабированию этого опыта для всех муниципалитетов разрабатываются и они предусматривают полное сопровождение и помощь в реализации со стороны министерства.