Скорость 120 км/ч и исправные тормоза: стали известны итоги экспертизы по делу Дубовенко

Сегодня, 26 июня, в Центральном районном суде Тулы состоялось очередное заседание по делу о смертельном ДТП со спорткаром на проспекте Ленина. На скамье подсудимых — 38-летний Дмитрий Дубовенко. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.

В суде озвучили результаты экспертизы по уголовному делу. Так, установлено, что Дубовенко за рулем спорткара Chevrolet Camaro превысил скорость до 120 км/ч.

Также сообщается, что рулевая и тормозная системы были в рабочем состоянии в момент ДТП. Разгерметизация переднего левого колеса произошла лишь во время аварии.

Напомним, вечером 3 мая на пр. Ленина 38-летний водитель Chevrolet Camaro выехал на встречку и влетел в Toyota Camry, тот столкнулся с «Ладой Гранта» и Mercedes. Погибли 73-летний водитель Toyota и его 68-летняя пассажирка.